Общество 19.08.2024 в 13:35

Власти Улан-Удэ будут забирать за недвижимость с непонятным статусом

Собственников просят срочно выйти на контакт
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Текст: Петр Санжиев
Власти Улан-Удэ будут забирать за недвижимость с непонятным статусом
Власти Улан-Удэ переходят к самой решительной фазе борьбы с недвижимостью, которая не зарегистрирована в ЕГРН. Власти начинают подводить черту под советским наследием в сфере недвижимости.

В городе до сих пор есть земельные участки и различные строения, по которым в ЕГРН не зарегистрирован собственник. Речь идет об объектах, которые находятся в собственности граждан на основании записей в БТИ, на основании документов о выплате паев за гараж, квартиру, заверенных когда-то нотариусом и т. д. Людям, которые получили объект в собственность до 1998 года, необходимо перерегистрировать права собственности в современном ЕГРН.

Чтобы это сделать, следует обратиться в МФЦ. А задать интересующие вопросы можно муниципальному комитету по управлению имуществом по тел. 23-59-19. Чиновники много лет активно пытаются установить собственников целого ряда участков, нежилых строений, объектов капитального строительства. Однако получается не всегда.

Теперь муниципалитет, сделав все, что можно, предупреждает - город готовится уже в текущем году подать первые иски в суд о признании подобных объектов не имеющими владельца. В целом, можно говорить о тысячах объектов, так что судебных процессов в перспективе ожидается масса.

Сомнений в том, что суд встанет на сторону города, практически нет. Когда объект признают бесхозяйным, город будет ходатайствовать об обращении его в муниципальную собственность.

Фото: «Номер один»
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