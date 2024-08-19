Жара в Бурятии продержится еще один день

Как сообщили в Гидрометцентре Бурятии, 20 августа в большинстве районов республики сохранится жаркая, без осадков погода. Днем воздух прогреется до +26, +31 градусов. Приближение атмосферного фронта с запада вызовет дожди различной интенсивности по юго-западу и Прибайкалью, грозы с порывистым ветром и понижение температуры до +19, +24.21 августа в зоне атмосферного фронта местами пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы. Ожидается северо-западный ветер 7-12, порывы местами до 15-18 м/с. Температура ночью будет +11, +16, днем +20, +25.22 августа преимущественно без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью +9, +14, днем +23, +28.23 августа очередное смещение фронта с запада вызовет местами дожди, грозы, ливни. Прогнозируется северо-западный ветер 6-11, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +11, +16, днем +19, +24.24-26 августа прогнозируется переменная облачность, теплая погода, днем будет+22, +27. Ветер переменный ночью слабый, днем умеренный. 25 августа местами возможен дождь.Фото: «Номер один»