Общество 19.08.2024 в 14:18

В Улан-Удэ высота стелы «Город трудовой доблести» составит 27 метров

Её установят в парке Победы на улице Балтахинова
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ высота стелы «Город трудовой доблести» составит 27 метров
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел рабочее совещание, где обсуждался вопрос установки стелы «Город трудовой доблести» в парке Победы на ул. Балтахинова.
 
- Эта стела дань памяти тем людям, которые ковали победу в тылу, это дань уважения нашим предкам. Она должна отражать силу и мужество нашего народа. И вместе с тем должна стать центром притяжения, чтобы жители и гости города могли приходить сюда не только в памятные даты, но и каждый день, - подчеркнул мэр города Игорь Шутенков.  
 
По итогам всероссийского творческого конкурса от Военного исторического общества на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести» в Улан-Удэ выиграл проект мастерской скульптора-монументалиста Дениса Стритовича.

По условиям конкурса стела должна содержать изображение герба города и текста указа президента России о присвоении звания «Город трудовой доблести», а также гармонично вписываться в существующий градостроительный ландшафт.


По проекту авторов, на стеле будут размещены фотографии героев и копии архивных документов, рассказывающих о том, как жили и трудились улан-удэнцы в годы войны. Стела высотой в 27 метров будет облицована снаружи листами из нержавеющей стали.

На совещании проектировщикам поручено продумать варианты размещения макетов орденов, которыми награждены городские предприятия за массовый трудовой героизм и самоотверженность. Также поручено доработать проект по благоустройству площади перед стелой с учетом озеленения.

«Город трудовой доблести» — звание, которое существует в России с 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Приказ о присвоении городу Улан-Удэ почетного звания президент страны Владимир Путин подписал 11 сентября 2023 года.

Фото: «Номер один»
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