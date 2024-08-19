В Улан-Удэ высота стелы «Город трудовой доблести» составит 27 метров

По условиям конкурса стела должна содержать изображение герба города и текста указа президента России о присвоении звания «Город трудовой доблести», а также гармонично вписываться в существующий градостроительный ландшафт.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел рабочее совещание, где обсуждался вопрос установки стелы «Город трудовой доблести» в парке Победы на ул. Балтахинова.- Эта стела дань памяти тем людям, которые ковали победу в тылу, это дань уважения нашим предкам. Она должна отражать силу и мужество нашего народа. И вместе с тем должна стать центром притяжения, чтобы жители и гости города могли приходить сюда не только в памятные даты, но и каждый день, - подчеркнул мэр города Игорь Шутенков.По итогам всероссийского творческого конкурса от Военного исторического общества на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести» в Улан-Удэ выиграл проект мастерской скульптора-монументалиста Дениса Стритовича.По проекту авторов, на стеле будут размещены фотографии героев и копии архивных документов, рассказывающих о том, как жили и трудились улан-удэнцы в годы войны. Стела высотой в 27 метров будет облицована снаружи листами из нержавеющей стали.На совещании проектировщикам поручено продумать варианты размещения макетов орденов, которыми награждены городские предприятия за массовый трудовой героизм и самоотверженность. Также поручено доработать проект по благоустройству площади перед стелой с учетом озеленения.«Город трудовой доблести» — звание, которое существует в России с 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Приказ о присвоении городу Улан-Удэ почетного звания президент страны Владимир Путин подписал 11 сентября 2023 года.Фото: «Номер один»