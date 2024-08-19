В Улан-Удэ падает число первоклассников

На сегодняшний день в первые классы школ Улан-Удэ зарегистрировано 6491 ученик. В прошлом году их было 7167, т. е. на 676 больше. Как видим, идет падение количества зачисленных. Как отмечают в комитете по образованию мэрии Улан-Удэ, процесс записи в первый класс продолжается, и цифра изменится. Часто записываются в последнюю неделю августа.«Если пришли, мы обязаны принять их по микрорайону. Либо мы, как учредители, если в данной школе нет мест, определяем ближайшую школу, где есть места в наличии», - говорят в комитете по образованию.Насколько сильно еще вырастет число первоклашек, сможет ли оно достичь прошлогоднего уровня, предсказать трудно.Но общее число улан-удэнских школьников в 2024-2025 учебном году вырастет. За парты 1 сентября сядут, по прогнозам, 69626 учеников, что уже на 1349 больше, чем в прошлом году. Торжественные линейки нынче пройдут 2 сентября (в основном, в 11 часов).Все школы, детсады, учреждения допобразования столицы Бурятии к сегодняшнему дню имеют акты готовности. Угрозы, что какая-то школа перейдет на работу в три смены, нет. В целом, школ стало меньше. Прошла реорганизация двух вечерних школ в исправительных колониях. Количество учащихся «за колючкой» снизилось, поэтому власти приняли решение об объединении двух школ в одну. Новшество носит формальный характер. Как таковые школьные мощности остались на своих местах - просто реорганизована структура управления.Одним из положительных моментов стало то, что школа №38 сейчас проходит комплексный капитальный ремонт. К 31 декабря он завершится, и в очередную четверть дети будут учиться в родной школе. До того им придется учиться в других. Впрочем, школа небольшая - 230 учеников. Работы находятся на контроле мэра города.В школе №54 идет строительство долгожданного модульного спортзала. «Номер один» писал о том, как прокуратура даже подала в суд иск об обязании муниципалитета обеспечить указанную школу спортзалом. Силовики суд выиграли. По школе на ул. Буйко 2 «б», о которой тоже писало наше издание, проводится работа по сносу недостроенного блока. Также будет организовано ограждение по периметру территории учреждения.В школах города, увы, ежегодно нарастает дефицит учительских кадров. Сейчас не хватает более 500 учителей. Год назад дефицит был 430 учителей. Причем коэффициент совмещения составляет 1,6 ставки. Пока, как видим, нет такого, чтобы один учитель работал на двух ставках. Но если дефицит еще усилится, то как бы городу не увидеть и такой коэффициент совмещения.Фото: «Номер один»