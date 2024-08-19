Общество 19.08.2024 в 15:12

В Бурятии глава района и известный бизнесмен собрались на СВО

Один из них находится под следствием, другой уже осужден
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии глава района и известный бизнесмен собрались на СВО
Глава Бичурского района Василий Смолин
Находящийся под следствием глава Бичурского района Василий Смолин решил отправиться штурмовиком на спецоперацию. Эту информацию «Номер один» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Напомним, Василия Смолина обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, 3 декабря 2023 года глава района вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. На следующий день избитый сельчанин скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати.

Спустя несколько дней Василия Смолина взяли под стражу и поместили в СИЗО, где он находится до настоящего времени.

Также, по информации «Номер один», на спецоперацию изъявил желание отправиться и известный бизнесмен Владимир Батуев. Он был осужден в конце прошлого года в Чите за взятки чиновникам Службы единого заказчика Забайкальского края. Предпринимателя приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 55 миллионов рублей. В феврале этого года приговор вступил в законную силу.

Владимира Батуева источники в строительной отрасли называли «серым кардиналом» «Бурятпроектреставрации», хотя юридически он никогда не входил в состав её руководителей или учредителей. Эта фирма возводила целый ряд крупных объектов в Бурятии и Забайкальском крае. В Улан-Удэ, в частности, она занималась строительством онкодиспансера, которое сопровождалось рядом громких скандалов, реконструкцией Национальной библиотеки, а сейчас возводит здание театра кукол «Ульгэр».

Фото: из личного архива В. Смолина
Теги
спецоперация

Все новости

Почти 50 сирот из Бурятии получили жилье после участия в СВО
19.08.2024 в 15:52
20 августа в Улан-Удэ откроется выставка, посвященная лету
19.08.2024 в 15:36
Житель Бурятии попросил смягчить наказание пытавшейся убить его женщине
19.08.2024 в 15:28
В Бурятии глава района и известный бизнесмен собрались на СВО
19.08.2024 в 15:12
Огромная пробка образовалась на мосту в Улан-Удэ из-за ДТП
19.08.2024 в 15:03
В Улан-Удэ падает число первоклассников
19.08.2024 в 14:38
В Улан-Удэ высота стелы «Город трудовой доблести» составит 27 метров
19.08.2024 в 14:18
На новосибирского альпиниста сошел ледник в горах Пакистана
19.08.2024 в 14:07
В Бурятии мужчина, который спас детей и утонул, был их отцом
19.08.2024 в 13:59
Жара в Бурятии продержится еще один день
19.08.2024 в 13:49
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
Почти 50 сирот из Бурятии получили жилье после участия в СВО
Жилье таким сиротам дают в первоочередном порядке
19.08.2024 в 15:52
В Улан-Удэ падает число первоклассников
Но в школах заметно вырос дефицит учителей
19.08.2024 в 14:38
В Улан-Удэ высота стелы «Город трудовой доблести» составит 27 метров
Её установят в парке Победы на улице Балтахинова
19.08.2024 в 14:18
Жара в Бурятии продержится еще один день
После этого начнется постепенное понижение температуры
19.08.2024 в 13:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru