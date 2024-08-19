Общество 19.08.2024 в 15:12
В Бурятии глава района и известный бизнесмен собрались на СВО
Один из них находится под следствием, другой уже осужден
Текст: Андрей Константинов
Находящийся под следствием глава Бичурского района Василий Смолин решил отправиться штурмовиком на спецоперацию. Эту информацию «Номер один» подтвердил источник в правоохранительных органах.
Напомним, Василия Смолина обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, 3 декабря 2023 года глава района вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. На следующий день избитый сельчанин скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати.
Спустя несколько дней Василия Смолина взяли под стражу и поместили в СИЗО, где он находится до настоящего времени.
Также, по информации «Номер один», на спецоперацию изъявил желание отправиться и известный бизнесмен Владимир Батуев. Он был осужден в конце прошлого года в Чите за взятки чиновникам Службы единого заказчика Забайкальского края. Предпринимателя приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 55 миллионов рублей. В феврале этого года приговор вступил в законную силу.
Владимира Батуева источники в строительной отрасли называли «серым кардиналом» «Бурятпроектреставрации», хотя юридически он никогда не входил в состав её руководителей или учредителей. Эта фирма возводила целый ряд крупных объектов в Бурятии и Забайкальском крае. В Улан-Удэ, в частности, она занималась строительством онкодиспансера, которое сопровождалось рядом громких скандалов, реконструкцией Национальной библиотеки, а сейчас возводит здание театра кукол «Ульгэр».
Фото: из личного архива В. Смолина
Напомним, Василия Смолина обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, 3 декабря 2023 года глава района вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. На следующий день избитый сельчанин скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати.
Спустя несколько дней Василия Смолина взяли под стражу и поместили в СИЗО, где он находится до настоящего времени.
Также, по информации «Номер один», на спецоперацию изъявил желание отправиться и известный бизнесмен Владимир Батуев. Он был осужден в конце прошлого года в Чите за взятки чиновникам Службы единого заказчика Забайкальского края. Предпринимателя приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 55 миллионов рублей. В феврале этого года приговор вступил в законную силу.
Владимира Батуева источники в строительной отрасли называли «серым кардиналом» «Бурятпроектреставрации», хотя юридически он никогда не входил в состав её руководителей или учредителей. Эта фирма возводила целый ряд крупных объектов в Бурятии и Забайкальском крае. В Улан-Удэ, в частности, она занималась строительством онкодиспансера, которое сопровождалось рядом громких скандалов, реконструкцией Национальной библиотеки, а сейчас возводит здание театра кукол «Ульгэр».
Фото: из личного архива В. Смолина
Тегиспецоперация