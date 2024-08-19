Общество 19.08.2024 в 15:52

Почти 50 сирот из Бурятии получили жилье после участия в СВО

Жилье таким сиротам дают в первоочередном порядке
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Текст: Андрей Константинов
Почти 50 сирот из Бурятии получили жилье после участия в СВО
В Бурятии с начала этого года 49 участников СВО из числа сирот получили жилищные сертификаты. 47 сертификатов выданы за счет средств республиканского бюджета, а два — за счет федерального финансирования. Об этом в соцсетях сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Продолжаем работу по обеспечению жильем участников специальной военной операции из числа детей-сирот во внеочередном порядке. Эти молодые люди в прошлом пережили трудности и лишения, росли без родителей. Но, несмотря на испытания, они стали сильными и достойными гражданами, которые сегодня защищают нашу Родину. Мы будем поддерживать их всеми возможными способами, в первую очередь обеспечивая их достойным жильем. Это наш долг и обязанность перед ними», - сообщил глава Бурятии.

По данным Минсоцзащиты Бурятии, по состоянию на 15 августа в республиканском списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в очереди состоит 6087 человек. В том числе претендентов на жилищный сертификат в возрасте от 18 лет до 23 лет – 2338 человек, от 23 лет и старше - 2926 человек. Требуемое финансирование на предоставление им жилья составляет 18,3 млрд рублей.

В бюджете Бурятии в 2024 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 290 млн рублей.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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