Общество 19.08.2024 в 15:53

Жители Бурятии все чаще направляют маткапитал на образование детей

В основном это оплата высшего образования
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии все чаще направляют маткапитал на образование детей

С начала 2024 года более 500 семей республики оплатили обучение своих детей с помощью материнского (семейного) капитала.

В основном, его средства направляются на оплату высшего образования. На эти цели Социальный фонд Бурятии направил свыше 35,5 миллионов рублей. Образование детей - второе по счету популярное направление использования маткапитала после улучшения жилищных условий.

- Воспользоваться средствами на оплату обучения в учебных заведениях можно, когда ребенку, на которого был выдан сертификат, исполнится 3 года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на меру господдержки, - рассказал управляющий отделением СФР по Бурятии Климентий Шомоев.

Оплатить образовательные услуги родители могут за любого ребенка в семье. Возраст ребенка на дату начала обучения не должен превышать 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Родителям достаточно подать на портале Госуслуг только одно заявление, копию договора на платное обучение ребенка региональное Отделение СФР запросит самостоятельно в учебном заведении.

Также за счет средств маткапитала можно оплатить проживание в студенческом общежитии или услуги дополнительного образования, в том числе обучение старшего ребенка в автошколе. Заявление тоже подается на Госуслугах.

Если у вас остались вопросы, то позвоните в единый контакт-центр: (800)100-00-01 (звонок бесплатный, работает круглосуточно без выходных).

 

Фото: loon.site

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