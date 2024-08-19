В Бурятии завершился Байкальский молодежный форум (возрастное ограничение 18+). Он проходил с 16 по 19 августа в парк-отеле «Сагаан Морин» в с. Сухая на берегу Байкала. Участниками форума стали 300 молодых людей с регионов России и 13 стран мира.

- В этом году у нас было баснословное количество заявок. Очень много было желающих посетить наше мероприятие, поэтому форум с каждым годом растет, масштаб его возвышается. Для нас это очень важно, - рассказал руководитель Молодежного центра Бурятии Замбал Санжиев.⠀

На форуме развернулось 5 образовательных площадок: #Создавай, #Вдохновляй, #Управляй, #Помогай и #Гордись. Спикерами форума выступили опытные специалисты в сфере медиа, добровольчества, творчества, патриотического воспитания и бизнеса. Также были приглашены эксперты федерального уровня.

Почетными гостями форума стали: депутат Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Дамдинцурунов, заместитель председателя правительства РБ – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, министр спорта и молодежной политики РБ Иван Козырев, глава МО «Кабанский район» Алексей Сокольников.

А также заслуженный мастер спорта России, футболист Владимир Гранат и руководитель программы «Российская студенческая весна» Валерия Позикова.

- На форуме прошел гранатовый конкурс «Росмолодежь.Гранты», в рамках которого ребята защищали свои социальные проекты перед федеральными экспертами. По итогу очной защиты 5 участников форума выиграли деньги на реализацию проектов на общую сумму 2,6 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

С творческими номерами для участников форума выступили коллективы вузов Бурятии: студия современного танца PROJECT A2, народный ансамбль песни и танца «Белый день» и другие.

Также в честь Года семьи на Байкальском молодежном форуме прошла торжественная церемония бракосочетания участников Дмитрия и Натальи Гусевых. В рамках форума были приглашены знаменитые семьи Бурятии, которые поборолись в конкурсе «Кубок семьи БМФ». Завершился Байкальский молодежный форум концертной программой.

Возрастное ограничение 18+

Фото: минспорт РБ