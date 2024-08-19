Осужденные в Бурятии шьют маскировочные сети и носилки

Осужденные исправительной колонии № 7 из Бурятии изготовили вручную и передали для бойцов специальной военной операции 25 маскировочных сетей, 10 масхалатов и 20 носилок-волокуш.

Осужденные в рамках волонтерского кружка «Дорога добра» на протяжении нескольких недель плели сети, маскировочные пончо и носилки по специальным технологиям изготовления, требующих сосредоточенности, внимания и усидчивости.

- Все изделия были созданы вручную, каждое из них уникально, это результат колоссального труда. В ближайшее время изготовленные изделия будут отправлены в зону СВО, чтобы помочь нашим бойцам, - рассказала куратор центра маскировочных изделий «Байкал» Ганна Жук.

Акция организована сотрудниками отдела по воспитательной работе совместно с осужденными-волонтерами.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия



