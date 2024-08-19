Общество 19.08.2024 в 17:36

Коневоды Бурятии посетили Международный фестиваль башкирской лошади

В работе фестиваля приняли участие более 11 тысяч участников со всей России и других стран
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Текст: Служба информации "Номер один"
Коневоды Бурятии посетили Международный фестиваль башкирской лошади

Представители СПК «Ульдурга» Еравнинского района посетили международный фестиваль башкирской лошади «БАШҠОРТ АТЫ», который прошел 15-16 августа в Башкортостане. В работе фестиваля приняли участие более 11 тысяч участников и сотни скакунов. Он объединил коневодов со всей России, Узбекистана, Казахстана, Индии, Пакистана, Туркменистана, Египта, Киргизии.

- Мы стали частью масштабного события. Фестиваль стал не только площадкой для проведения традиционных спортивных и культурных состязаний, но и местом для обсуждения развития башкирской породы лошадей и в целом коневодства в стране. Нам удалось принять участие в конференциях по коневодству и дискуссионных площадках, в ходе которых было решено создать всероссийскую ассоциацию по табунному коневодству, - рассказывает Булат Будажанаев, председатель СПК «Ульдурга».

Племенной Ульдургинский конезавод на протяжении уже 30 лет работает над созданием своей породы лошадей. В прошлом году он получили патент на селекционное достижение по ульдургинской породе лошадей, уже получена лицензия племенного завода по новой породе.

- А это значит, что в республике появилась своя порода этих удивительных животных, несущих в себе ценный генофонд аборигенной бурятской породы, но при этом обладающих улучшенными качествами от скрещивания с русской тяжеловозной породой, русской рысистой и забайкальской пород, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

Сейчас лошадей ульдургинской породы насчитывается около полутора тысяч, при этом хозяйство является племенным заводом по казахской белоголовой породе КРС и племенным репродуктором по овцам породы «Буубэй».

 

Фото: минсельхоз РБ

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