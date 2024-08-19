В Улан-Удэ на Гостиных рядах прошел фестиваль «Арт Бурятия»

Творческий фестиваль «Арт Бурятия» стал одним из значимых и показательных событий города. Фестиваль превратил исторический памятник города в арт-пространство, где была представлена продукция предпринимателей, творческие номера известных групп, коллекции местных дизайнеров, лекции известных личностей страны и республики, мастер-класс от чайного сомелье и многое другое.Со вступительной речью выступил врио председателя Народного Хурала Баир Гармаев:- Это действительно намоленное место. Гостиные ряды пахнут деньгами, золотом, серебром. Поэтому я думаю, что все наши предприниматели, бизнесмены республики съедутся и восстановят атмосферу гостиных рядов и преобразуют наш центр города, - отметил он.Также на открытии фестиваля на Гостиных рядах выступил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.- Этот фестиваль направлен на выявление новых талантов, на продвижение и развитие уже существующих. Хочется, чтобы наше предпринимательское и туристическое сообщество, и творческое сообщество общалось между собой, создавали новые туристические продукты, которые будут интересны нашим гостям. И не случайно мы действительно проводим это мероприятие здесь, в гостиных рядах. Мы хотим, чтобы это место засверкало новыми красками. Вместе с творческой составляющей. И хочется, чтобы предприниматели и представители творческой общественности, обменялись идеями для их воплощения в туристические продукты, которые мы будем предлагать нашим гостям. Чтобы наш турпродукт был интересен, - сказал министр.Одной из главных целей фестиваля было продвижение туристического потенциала Бурятии. В рамках мероприятия были организованы конкурсы от туроператоров республики, а также презентация сувенирной продукции. Представители бизнеса Бурятии активно участвовали в выставках и ярмарках, предлагая свои товары и услуги гостям фестиваля.Культурная программа включала выступления популярных групп, таких как Намгар, Luutar, Сезон Дождей и другие. Также выступили молодые звезды Бурятии, завоевавшие золотые медали на Алтаргане - группа «Исинга», Дари Бадмаева и Jagi Moon. Учреждения культуры также были включены в программу - театр «Байкал» и цирк Бурятии представили любознательным зрителям свои творческие номера.Особое внимание уделялось сохранению культурного наследия исторического памятника: Гостиные ряды вновь обрели вид главной торговой площадки региона и стали местом притяжения горожан и не только.Фестиваль «Арт Бурятия» стал площадкой для самовыражения талантливых предпринимателей, продюсеров, художников и фотографов. В рамках мероприятия прошла деловая площадка «Привлекательность Бурятии. Вызов и ответ» от известных личностей республики и западных специалистов на различные темы. Для широкой публики выступили такие спикеры как Рада Жалсараева, Алтана Оболова, Алла Намсараева, Дина Замалиева.Также среди приглашенных гостей деловой площадки во вступительной речи Алексей Луценко, фотограф-документалист, поделился с гостями фестиваля радостными впечатлениями от первого пребывания в Бурятии. Еще один приглашенный гость Михаил Рубанков, резидент ЦСИ «Винзавод» в Москве, пожелал большого пути нашему яркому фестивалю.Фестиваль «Арт Бурятия» показал высокий уровень интереса со стороны жителей Улан-Удэ и гостей города. Мероприятие стало важным шагом в развитии межсекторального сотрудничества между представителями различных отраслей — от туризма до искусства.«Арт Бурятия» продемонстрировал богатство культурного наследия региона и его потенциал для развития туризма и бизнеса. Организаторы уверены, что фестиваль станет ежегодным событием, которое будет привлекать все больше участников из разных уголков Бурятии.В завершении официальный программы были вручены призы победителям конкурсов фестиваля.В конкурсе лучшего дизайна аксессуара победителем стал Санжиев Алик Гармаевич.В конкурсе лучшего дизайна туристического сувенира стала Жамсоева Соелма Раднаевна и Жамсоев Амгалан Дашиевич.В конкурсе лучшего чая первое место взяла Казанцева Татьяна Игнатьевна.Для дизайнеров Бурятии министерство культуры Бурятии также выделил спец-приз - сертификаты на 300 тысяч рублей на создание новой коллекции к конкурсу «Гоё», который пройдет в ноябре этого года. Получателями спец-призов стали:1. Сарапулов Игорь Вячеславович2. Поселенова Софья Будаевна3. Халбаева Надежда ВячеславовнаПобедители конкурсов получили путевки на отдых в Чивыркуйский залив, где их команда сможет объединить и направить свои силы на создание новых креативных продуктов для продвижения туристического потенциала Бурятии.Министерство туризма Республики Бурятии, Туристский информационный центр «Байкал» и Центр креативных индустрий Республики Бурятия выражает благодарность всем участникам фестиваля!Фото: Егора Бельских, предоставлено министерством культуры Бурятии