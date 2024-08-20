Общество 20.08.2024 в 09:00
В Бурятии назвали фейком информацию об отправке срочников в Курскую область
Эти вбросы направлены на создание паники, отметил зампред правительства
Текст: Андрей Константинов
Информация из сомнительных источников о том, что срочников из Бурятии отправляют на усиление границы в Курскую область, — это чистый фейк. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.
«Любая информация об отправке туда наших срочных военнослужащих является ложной и направлена на создание паники. Всегда проверяйте источники и доверяйте только официальным заявлениям», заявил Иван Альхеев.
Фото: «Номер один»
«Любая информация об отправке туда наших срочных военнослужащих является ложной и направлена на создание паники. Всегда проверяйте источники и доверяйте только официальным заявлениям», заявил Иван Альхеев.
Фото: «Номер один»
Тегиспецоперация