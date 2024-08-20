В Бурятии скоро внедрят цифровое удостоверение для многодетных семей

В Бурятии с 1 октября 2024 года начнется пилотное внедрение цифрового удостоверения для многодетных семей. Экспериментальный период пройдет во всех регионах России.

В течение трех месяцев с октября по декабрь 2024 года будет отработан порядок формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении мер поддержки.

Цифровое удостоверение, содержащее уникальный QR-код, будет отражаться в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов семьи на портале Госуслуги, если у них подтвержденная учетная запись.

- Для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале Госуслуги придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения, - пояснили в Минтруда РФ.

- Цифровое удостоверение упростит саму процедуру подтверждения права на получение льгот. Электронные форматы документов более удобны: если бумажное удостоверение, как правило, получают родители, то цифровым смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефоне и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему может оформить и бумажное удостоверение.

Напомним, удостоверение многодетной семьи может потребоваться, например, при льготном посещении музеев, выставок и др.

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