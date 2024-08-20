В Бурятии бизнесмена заставили заплатить налоги

В Бурятии судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя свыше 850 тысяч рублей. Такую сумму бизнесмен задолжал налоговой службе. По решению суда взыскание задолженности должно было быть произведено за счет имущества должника, сообщили в УФССП Бурятии.Возбудив исполнительное производство, приставы установили имущественное положение предпринимателя. По данным Госавтоинспекции, за бизнесменом числился автомобиль Toyota Corolla. На регистрационные действия с ним наложили запрет.«Следующей мерой принудительного исполнения стало бы вынесение запрета на совершение действий по регистрации 22 земельных участков и 16 объектов недвижимости, которые принадлежали бизнесмену. Если бы он и дальше уклонялся от уплаты налоговой задолженности, часть имущества могла была арестована и принудительно продана в счет уплаты долга. Однако, предприниматель смог изыскать средства и выплатил долги в полном объеме, избавив себя от мер принудительного характера», - рассказали в УФССП РБ.Как отметили в Службе судебных приставов, из-за несвоевременного исполнения решения суда бизнесмену предстоит дополнительно уплатить исполнительский сбор в размере 60 тысяч рублей.Фото: «Номер один»