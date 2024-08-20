Общество 20.08.2024 в 10:30

В Бурятии бизнесмена заставили заплатить налоги

Приставы обнаружили у предпринимателя 22 участка и 16 объектов недвижимости
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнесмена заставили заплатить налоги
В Бурятии судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя свыше 850 тысяч рублей. Такую сумму бизнесмен задолжал налоговой службе. По решению суда взыскание задолженности должно было быть произведено за счет имущества должника, сообщили в УФССП Бурятии.
 
Возбудив исполнительное производство, приставы установили имущественное положение предпринимателя. По данным Госавтоинспекции, за бизнесменом числился автомобиль Toyota Corolla. На регистрационные действия с ним наложили запрет.
 
«Следующей мерой принудительного исполнения стало бы вынесение запрета на совершение действий по регистрации 22 земельных участков и 16 объектов недвижимости, которые принадлежали бизнесмену. Если бы он и дальше уклонялся от уплаты налоговой задолженности, часть имущества могла была арестована и принудительно продана в счет уплаты долга. Однако, предприниматель смог изыскать средства и выплатил долги в полном объеме, избавив себя от мер принудительного характера», - рассказали в УФССП РБ.
 
Как отметили в Службе судебных приставов, из-за несвоевременного исполнения решения суда бизнесмену предстоит дополнительно уплатить исполнительский сбор в размере 60 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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