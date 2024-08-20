Жителям Бурятии напомнили о правилах безопасности при сборе грибов и ягод
С приближением осени многие жители Бурятии отправляются в леса за дикорастущими растениями: корнями, травами, ягодами и грибами. Однако, собирая дары природы, важно помнить о безопасности, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вот несколько правил, которые помогут вам избежать несчастных случаев:
- Прежде чем отправляться в лес, сообщите родным или знакомым о своем маршруте и примерном времени возвращения.
- Одевайтесь в яркую одежду, чтобы быть заметным в лесу.
- Возьмите с собой компас и карту местности.
- Не собирайте растения, ягоды и грибы, которые вы не знаете.
- Будьте внимательны к погодным условиям.
- Не ходите в лес в одиночку.
- Не забывайте о защите от клещей и насекомых.
Помните, безопасность в лесу – это ваша ответственность!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».
Фото: Номер один