Жителям Бурятии напомнили о правилах безопасности при сборе грибов и ягод

С приближением осени многие жители Бурятии отправляются в леса за дикорастущими растениями: корнями, травами, ягодами и грибами. Однако, собирая дары природы, важно помнить о безопасности, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Вот несколько правил, которые помогут вам избежать несчастных случаев:

- Прежде чем отправляться в лес, сообщите родным или знакомым о своем маршруте и примерном времени возвращения.

- Одевайтесь в яркую одежду, чтобы быть заметным в лесу.

- Возьмите с собой компас и карту местности.

- Не собирайте растения, ягоды и грибы, которые вы не знаете.

- Будьте внимательны к погодным условиям.

- Не ходите в лес в одиночку.

- Не забывайте о защите от клещей и насекомых.

Помните, безопасность в лесу – это ваша ответственность!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Номер один