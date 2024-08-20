Общество 20.08.2024 в 11:02

Жителям Бурятии напомнили о правилах безопасности при сборе грибов и ягод

Нужно одеваться в яркую одежду перед походом в лес и не собирать неизвестные растения и грибы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии напомнили о правилах безопасности при сборе грибов и ягод

С приближением осени многие жители Бурятии отправляются в леса за дикорастущими растениями: корнями, травами, ягодами и грибами. Однако, собирая дары природы, важно помнить о безопасности, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Вот несколько правил, которые помогут вам избежать несчастных случаев:

- Прежде чем отправляться в лес, сообщите родным или знакомым о своем маршруте и примерном времени возвращения.

- Одевайтесь в яркую одежду, чтобы быть заметным в лесу.

- Возьмите с собой компас и карту местности.

- Не собирайте растения, ягоды и грибы, которые вы не знаете.

- Будьте внимательны к погодным условиям.

- Не ходите в лес в одиночку.

- Не забывайте о защите от клещей и насекомых.

Помните, безопасность в лесу – это ваша ответственность!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

 

Фото: Номер один

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