На Байкале открылась летняя школа по лекарственному растениеводству, организованная Бурятской сельхозакадемией (возрастное ограничение 18+). Она собрала около 100 молодых ученых из 20 научных учреждений, вузов, компаний России и Беларуси.

- Летняя школа посвящена исследованиям, технологиям и практикам лекарственного растениеводства в Байкальском регионе. Во время школы пройдут лекции, дискуссии, семинары по возделыванию, переработке, использованию лекарственных растений в медицине, фармакологии, ветеринарии, пищевой промышленности, - сообщили в БГСХА.

Спикерами и экспертами летней школы выступают ученые институтов РАН, ведущих вузов, медицинских организаций, руководители биотехнологических и сельскохозяйственных предприятий.

- Сегодня аграрная отрасль - это большая индустрия, где можно строить успешные компании. Это привлекает молодых людей, которые готовы получать аграрные профессии, заниматься наукой и бизнесом. Мы рассчитываем, что на нашей летней школе познакомятся исследователи разных специализаций, представители бизнеса, будущие партнеры. Если здесь начнутся новые проекты, это будет самым главным результатом, — отметил ректор Бурятской ГСХА Бэликто Цыбиков.

Летняя школа проходит на учебно-рекреационной базе Бурятской ГСХА в поселке Максимиха на берегу Байкала.

Возрастное ограничение 18+





Фото: loon.site