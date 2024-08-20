В Улан-Удэ отметят День Государственного флага России

В Улан-Удэ отметят День Государственного флага Российской Федерации. 22 августа в 10 часов утра на театральной площади Русского драмтеатра состоится торжественная церемония поднятия российского триколора.

- В трех районах города пройдет акция «Триколор», где все желающие смогут получить главный атрибут праздника – ленту с триколором. На Комсомольской площади, возле ТЦ «Сагаан Морин» и в парке «Юбилейный» акция начнется с 10 утра, на Арбате начало в 12 часов. А 21 августа в 19 часов приглашаем молодёжь на площадь Советов, чтобы принять участие во флэшмобе «Свет России», - комментируют в мэрии города.

Также в этот день на разных площадках города пройдут концерты, патриотические акции, тематические лектории, познавательные игры, мастер-классы, спортивные турниры, исторические экскурсы, книжные выставки, посвященные празднику.

Возрастное ограничение 12+

Фото: мэрия города