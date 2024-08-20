В почтовых отделениях Бурятии открылись зоны самообслуживания

Почта России запустила первые зоны самообслуживания в почтовых отделениях Бурятии. Там можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Это позволит избежать ожидания услуги и кратно сократить время пребывания на почте.

Пока клиенты могут воспользоваться этим сервисом только в двух почтовых отделениях.

Новая бесплатная услуга доступна в почтовых отделениях Улан-Удэ, по адресам: ул. Ленина, д. 61 и ул. Терешковой, д. 20а.

В зоне самообслуживания находятся компьютер, весы и принтер. С их помощью клиент может оформить и оплатить отправление, указать точный вес и распечатать бланк для наклеивания на посылку. Готовую посылку или письмо останется передать свободному оператору.

- Первые клиенты уже оценили удобство зон для самостоятельной подготовки посылок и писем к отправке. Этот способ сокращает время клиента — ему не надо ждать своей очереди, и оператора — приём уже оформленной посылки занимает всего 1-2 минуты. Поэтому мы планируем постепенно масштабировать этот формат, - прокомментировал директор макрорегиона Сибирь Александр Завьялов.

Фото: Номер один