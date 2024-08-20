Многодетные семьи Бурятии успешно открывают свое дело

По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике за семь месяцев 2024 года 1508 семей заключили социальные контракты на сумму 328 млн рублей. Из этого числа многодетные семьи составляют 22%, или 335 семей.

- Большая часть участников социального контракта, а это 796 семей, решили начать свое дело. Порядка 230 жителей республики выбрали индустрию красоты - 29% из всех, кто использовал соцконтракт для старта бизнеса. На втором месте – сфера ремонта. Это пошив одежды, ремонт пошив обуви, ремонт техники и другое. Таковых 21% - это около 170 человек, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Вместе с тем, 182 участника программы решили развивать сельское хозяйство.

- С учетом исконных традиций Бурятии на первом месте здесь направление животноводства – 75% им занимаются 136 сельчан, на втором месте – овощеводство – его выбрали 25 человек, на третьем – птицеводство, это 16 семей, - добавила министр.

Оформить социальный контракт можно через портал Госуслуги.

Всего с 2021 года заключено 8 295 социальных контрактов, в том числе 5475 (66%) - с семьями с детьми. С помощью соцконтракта можно преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу, открыть своё дело или развивать личное подсобное хозяйство.

Фото: loon.site