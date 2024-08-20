Общество 20.08.2024 в 13:46

Юных жителей Бурятии приглашают на детский конкурс фотографий

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте до 17 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
Юных жителей Бурятии приглашают на детский конкурс фотографий

Юных жителей Бурятии приглашают на детский конкурс фотографий «Юный взгляд-2024» (возрастное ограничение 6+). Конкурс направлен на продвижение любительского и профессионального фотоискусства, на создание условий для стимулирования творческой активности детей и молодежи, пробуждение интереса молодых людей к родному городу.

Работы нужно прислать до 20 сентября.

В конкурсе следующие номинации:

 - «Край родной» - Пейзаж (окружающая местность, открытые виды, вода, леса, поля, горы во всех природных проявлениях, без строений и без людей);

- «Мой город/село» (на кадре должны быть расположены улицы, строения, животные, люди, при этом они должны быть вписаны в композицию кадра. Изображение должно иметь смысловой центр и элементы, показывающие масштаб и глубину пространства);

- «Портрет» (изображение одного человека в кадре крупно, в окружающей его среде, не ниже пояса, при этом может не смотреть в камеру. Постарайтесь показать глубину и суть человеческого характера, а также его эмоции: радость, грусть, печаль, серьезность и тд.);

 - «Семья» - в рамках года Семьи в России (показать взаимодействие семьи в работе, на отдыхе в обиходе, в путешествии. Не простое фото всех вместе смотрящих в камеру);

 - «Традиции народов» (люди в народных традиционных нарядах в жизни, за работой, во время обрядов, праздников. Мастера народных промыслов за работой);

 - «Уши, лапы, хвост» (разные животные в смешных ситуациях);

- «Натюрморт» (изображение неодушевленных предметов быта, цветов, плодов, еды и их выразительное отображение);

 - «Мои каникулы» (в кадре друзья и приятели, их приключения во время каникул в лагере, деревне, городе. Походы, игры, соревнования, уборка урожая).

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных учреждений республики Бурятия. Возраст участников (авторов работ) – до 17 лет включительно. Каждый участник должен зарегистрироваться: заполнить анкету, отправить анкету и работы на адрес fotoschoolrussia@yandex.ru.

Лучшие работы будут представлены на выставке в Музее истории города Улан-Удэ в октябре 2024 года (возрастное ограничение 6+).

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

 

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