Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

По данным Гидрометцентра, 21 августа в Бурятии ухудшится погода. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ливни. Прогнозируется северо-западный ветер 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью составит +13, +18, местами +5, +10 градусов. Днем будет +18,+23, местами до +27.В Улан-Удэ временами пройдет дождь. Ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с. Температура ночью будет +15, +17, днем +22, +24 градуса.Фото: «Номер один»