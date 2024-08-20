Общество 20.08.2024 в 13:50

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

Местами по республике пройдут ливни, а температура воздуха понизится
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
По данным Гидрометцентра, 21 августа в Бурятии ухудшится погода. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ливни. Прогнозируется северо-западный ветер 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью составит +13, +18, местами +5, +10 градусов. Днем будет +18,+23, местами до +27.

В Улан-Удэ временами пройдет дождь. Ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с. Температура ночью будет +15, +17, днем +22, +24 градуса.

Фото: «Номер один»
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с 14 по 20 августа

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