Общество 20.08.2024 в 13:55
Без помощи не оставят
Больница в селе Кудара-Сомон изменит формат работы
Текст: Макар Захаров
На прошлой неделе интернет взбудоражило открытое письмо от имени депутатов Кяхтинского района, которые требовали не расформировывать участковую больницу села Кудара-Сомон. В письме сообщалось, что работники медучреждения уже получили уведомления об увольнении. «Номер один» решил разобраться, почему закрывают больницу и увольняют медработников, где и как будут получать лечение сельчане, а также что стало причиной такого решения.
В конце июня работники участковой больницы села Кудара-Сомон действительно получили уведомления об увольнении. К тому же стало известно, что медучреждение сменит название с «участковой больницы» на «врачебную амбулаторию». Местные жители считают, что они останутся без какой-либо врачебной помощи.
Ругань на сходе
- Хотелось бы узнать причину закрытия современной и новой Кударинской больницы. Для жителей кударинской зоны она имеет большое значение. Сначала закрыли детское отделение с лабораторией и вот теперь дошли до больницы. Неужели будут только фельдшерско-акушерские пункты? - задаются вопросами местные жители.
Чтобы домыслы не катились как снежный ком по близлежащим деревням и селам, руководитель Кяхтинской ЦРБ инициировала сельский сход, где врачи ответили на все вопросы сельских жителей.
- Людей в первую очередь волновали вопросы, связанные с «организацией плановой стационарной помощи, экстренной медицинской и комфортностью условий их получения». Несмотря на бурную реакцию местных жителей, мы все равно попытались объяснить им причину сложившейся ситуации, донести свои мысли, услышать их пожелания и сделать определенные выводы. Больница в с. Кудара-Сомон не закрывается. У нее просто изменится формат работы, - говорит главный врач Кяхтинской ЦРБ Туяна Будаева.
Зачем меняют формат
В системе здравоохранения существует внушительное количество нормативных документов, каждый из которых диктует, каким образом медицинским сотрудникам следует выполнять свою работу. Минздрав Российской Федерации даже отдельно прописал в свое время нормы и правила для учреждений по оказанию этой медпомощи.
- Есть конкретный приказ Минздравсоцразвития РФ, в котором прописан формат оказания первичной медицинской помощи населению нашей страны. В нем четко указаны определенные характеристики и параметры для медицинских учреждений, расположенных на той или иной территории, - рассказывает Туяна Будаева.
Речь идет о приказе № 543н. В нем прописаны строгие параметры того, при каком количестве населения, в каких условиях, при каких расстояниях между населенными пунктами и тому подобном должны организовываться больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и т. д. И было бы странным, если по всей России приказ федерального центра исполнят, а в Кудара-Сомоне его проигнорируют. Здесь можно понять и Минздрав Бурятии. Если оставить медучреждение в прежнем формате, то где брать финансирование? Также понятны мотивы федерального ведомства. Содержать крупные медучреждения с полным штатом сотрудников там, где нет большого числа пациентов, слишком расточительно. Врачи недополучают зарплату, в других больницах острая нехватка специалистов и средств на лечение людей. Гораздо рациональнее тратить бюджетные деньги на лечение, а не на ожидание пациента.
- Мы отталкиваемся исключительно от критериев. В приказе написано, что если количество населения варьируется от 5 до 20 тыс. человек, то обслуживает его участковая больница. Если же количество жителей колеблется от 1 до 3 тыс. человек, то ими занимается врачебная амбулатория, - объясняет главврач Кяхтинской ЦРБ.
По статистическим данным, в селах Кудара-Сомон, Хамнигадай и Семеновка проживают 1007 человек, из которых 229 - дети. Данное количество полностью подпадает под нагрузку для врачебной амбулатории, а не участковой больницы. Собственно, все грядущие изменения вводятся как раз для того, чтобы привести работу Кяхтинской ЦРБ в соответствие с приказом федерального органа исполнительной власти.
Медпомощь в микроселах
Однако люди не ограничиваются одним селом, когда опасаются того, что «кударинская территория останется без врачей». Они подразумевают те села, которые начинаются с Большой Кудары и заканчиваются Малой. Эта земля включает в себя аж 23 населенных пункта, которые с годами серьезно обмельчали.
- Есть места, где на сегодняшний день проживает по 25 - 40 людей. Это очень-очень маленькие села. Из всего списка самое большое как раз село Кудара-Сомон. Здесь и появилась в свое время участковая больница, которая еще в советское время стала подразделением Кяхтинской ЦРБ. В остальных населенных пунктах у нас работают фельдшерско-акушерские пункты. Для очень маленьких сел существует иная форма оказания помощи — выездной мобильный ФАП и «домовое хозяйство». Домовые хозяйства по закону будут в населенных пунктах, где проживает менее 100 человек, а удаленность от медицинских организаций составляет более шести километров. Они направлены на оказание первой доврачебной помощи. Ответственный за домовое хозяйство в каждом населенном пункте избирается из числа местных жителей. Абсолютно все сельчане как получали, так и будут получать профессиональную медицинскую помощь, - объясняет Туяна Будаева.
О том, что «домовые хозяйства» организовываются непосредственно в селах с населением менее 100 человек, также прописано в номенклатуре медорганизаций, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Ночные станут дневными
С учетом того, что в участковой больнице села Кудара-Сомон нет лабораторной службы и узкопрофильных специалистов, круглосуточный стационар станет дневным. То есть пациенты продолжат получать то же самое лечение, но при этом ночевать у себя дома.
- Дневной стационар продолжит работать в прежнем режиме. В нем мы увеличим количество коек с трех до восьми. Также во врачебной амбулатории появится комфортная зона отдыха, в том числе для приема пищи, - отмечает Будаева.
Выполняя приказ федерального ведомства, Минздрав Бурятии вынужден искать решение для всех возможных случаев оказания медпомощи. Расстояние между населенными пунктами в республике немаленькое, и рейсовый транспорт не курсирует по дорогам каждые 15 минут. А плановое лечение в дневном стационаре села Кудара-Сомон необходимо организовать и для жителей сел Хутор, Шарагол, Анагустай, Цаган-Челутай, Семеновка и Хамнигадай. Поэтому принято решение оставить при стационаре машины, которые больница получила в рамках программы модернизации первичного звена. Другими словами, будет организовано бесплатное «медтакси».
- В 2022 - 2023 гг. наша больница получила несколько новых машин по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На прошлой неделе мы с коллегой обговорили вопросы транспортировки пациентов в стационар и пришли к заключению, что этим будет заниматься лично врач-терапевт Андрей Макаров. Он будет выезжать в населенные пункты к пациентам с хроническими заболеваниями, оценивать их по степени нуждаемости и перевозить до врачебной амбулатории Кудара-Сомона. Там пациенты получат необходимую помощь, после чего их доставят обратно домой, - заверяет главврач.
Самая большая претензия у людей была по поводу увольнения специалистов. Эта новость напугала местное население. Потерять лучшего из врачей сельчане не готовы. Андрей Макаров, врач-терапевт, лично заверил нашу редакцию в том, что он никуда не уходит. Процедура с увольнением необходима формально. Все специалисты снова трудоустроены и продолжат свою работу в тех же селах. Однако теперь не больной к врачу поедет, а врач приедет лично к заболевшему пациенту.
- Медицинская помощь, как прикрепленному населению, так и жителям отдаленных деревень, будет оказываться и дальше. Привыкшие ко мне люди могут не беспокоиться, я никуда не денусь. При необходимости приеду в дом к каждому и помогу. Что касается госпитализации, то она будет осуществляться в круглосуточный стационар Кяхтинской ЦРБ. Экстренные службы работали и работают, - отмечает врач-терапевт Андрей Макаров.
Стационары на дому
На селе частой причиной отказа от госпитализации становится домашний скот. Если хозяин ложится в больницу, то кто будет следить за подворьем? Это давно стало одной из самых сложных проблем. При наличии круглосуточного стационара врачи не могли покинуть стены больницы и лечить человека на дому, сегодня это стало возможным. Фельдшеры любого из шести близлежащих к селу ФАПов при необходимости организуют им «домашние стационары». Плановая же стационарная помощь, как и в настоящее время, будет оказываться в стационаре Кяхтинской ЦРБ.
- Как организованы у нас «домашние стационары»? Врач приезжает и выявляет нуждающихся в помощи на дому. Теперь лекарства, капельницы и другие формы лекарственных препаратов будут привозить на дом. Система «домашних стационаров» создана не только для тяжелобольных пациентов, но и для тех, кто просто не может оставить свой дом без присмотра. Мы готовы входить в положение, подстраиваться под людей, - уверяет руководитель.
Врачи рассмотрели и «экстренные варианты». Например, случаи, когда людям необходимы консультации с узкими специалистами ЦРБ или республиканских медучреждений. Специально для этого во врачебной амбулатории появятся технические возможности для проведения телемедицинской беседы с врачами, которая повсеместно внедряется в России.
Врачи готовы подстроиться
Участковая больница села Кудара-Сомон не закроется, а станет врачебной амбулаторией с первого сентября 2024 года. Стоит отметить, что второй этаж медицинского учреждения остается в собственности Кяхтинской ЦРБ. А значит при острой необходимости там будут разворачивать круглосуточные койки для пациентов.
- Весь коллектив центральной районной больницы готов подстроиться под запросы жителей. Со временем мы обязательно адаптируемся под потребности населения. Это и допустимость увеличения количества медицинского транспорта при необходимости, и создание возможности оказания медицинской помощи на дому - направление к пациентам фельдшеров или медсестер, а также многое другое. Мы знаем наших пациентов, очень ценим и слышим их. После того как перемены вступят в свою законную силу, будем делать все, что зависит от нас, - подытоживает главный врач Кяхтинской ЦРБ Туяна Будаева.
По факту людей ждет не закрытие больницы, а перевод ее на новый режим работы. Все изменения - не прихоть местных чиновников, это требование федерального министерства. Однако введение бесплатного «медтакси», увеличение коек дневного стационара, резерв целого этажа для экстренных случаев ночного стационара, обслуживание на дому с обеспечением врачей автомобилями, доставка лекарств на дом и многое другое - все эти решения на местном, республиканском уровне приняты для того, чтобы максимально обеспечить людей медицинской помощью в новых условиях.
Фото: Кяхтинская ЦРБ
В конце июня работники участковой больницы села Кудара-Сомон действительно получили уведомления об увольнении. К тому же стало известно, что медучреждение сменит название с «участковой больницы» на «врачебную амбулаторию». Местные жители считают, что они останутся без какой-либо врачебной помощи.
Ругань на сходе
- Хотелось бы узнать причину закрытия современной и новой Кударинской больницы. Для жителей кударинской зоны она имеет большое значение. Сначала закрыли детское отделение с лабораторией и вот теперь дошли до больницы. Неужели будут только фельдшерско-акушерские пункты? - задаются вопросами местные жители.
Чтобы домыслы не катились как снежный ком по близлежащим деревням и селам, руководитель Кяхтинской ЦРБ инициировала сельский сход, где врачи ответили на все вопросы сельских жителей.
- Людей в первую очередь волновали вопросы, связанные с «организацией плановой стационарной помощи, экстренной медицинской и комфортностью условий их получения». Несмотря на бурную реакцию местных жителей, мы все равно попытались объяснить им причину сложившейся ситуации, донести свои мысли, услышать их пожелания и сделать определенные выводы. Больница в с. Кудара-Сомон не закрывается. У нее просто изменится формат работы, - говорит главный врач Кяхтинской ЦРБ Туяна Будаева.
Зачем меняют формат
В системе здравоохранения существует внушительное количество нормативных документов, каждый из которых диктует, каким образом медицинским сотрудникам следует выполнять свою работу. Минздрав Российской Федерации даже отдельно прописал в свое время нормы и правила для учреждений по оказанию этой медпомощи.
- Есть конкретный приказ Минздравсоцразвития РФ, в котором прописан формат оказания первичной медицинской помощи населению нашей страны. В нем четко указаны определенные характеристики и параметры для медицинских учреждений, расположенных на той или иной территории, - рассказывает Туяна Будаева.
Речь идет о приказе № 543н. В нем прописаны строгие параметры того, при каком количестве населения, в каких условиях, при каких расстояниях между населенными пунктами и тому подобном должны организовываться больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и т. д. И было бы странным, если по всей России приказ федерального центра исполнят, а в Кудара-Сомоне его проигнорируют. Здесь можно понять и Минздрав Бурятии. Если оставить медучреждение в прежнем формате, то где брать финансирование? Также понятны мотивы федерального ведомства. Содержать крупные медучреждения с полным штатом сотрудников там, где нет большого числа пациентов, слишком расточительно. Врачи недополучают зарплату, в других больницах острая нехватка специалистов и средств на лечение людей. Гораздо рациональнее тратить бюджетные деньги на лечение, а не на ожидание пациента.
- Мы отталкиваемся исключительно от критериев. В приказе написано, что если количество населения варьируется от 5 до 20 тыс. человек, то обслуживает его участковая больница. Если же количество жителей колеблется от 1 до 3 тыс. человек, то ими занимается врачебная амбулатория, - объясняет главврач Кяхтинской ЦРБ.
По статистическим данным, в селах Кудара-Сомон, Хамнигадай и Семеновка проживают 1007 человек, из которых 229 - дети. Данное количество полностью подпадает под нагрузку для врачебной амбулатории, а не участковой больницы. Собственно, все грядущие изменения вводятся как раз для того, чтобы привести работу Кяхтинской ЦРБ в соответствие с приказом федерального органа исполнительной власти.
Медпомощь в микроселах
Однако люди не ограничиваются одним селом, когда опасаются того, что «кударинская территория останется без врачей». Они подразумевают те села, которые начинаются с Большой Кудары и заканчиваются Малой. Эта земля включает в себя аж 23 населенных пункта, которые с годами серьезно обмельчали.
- Есть места, где на сегодняшний день проживает по 25 - 40 людей. Это очень-очень маленькие села. Из всего списка самое большое как раз село Кудара-Сомон. Здесь и появилась в свое время участковая больница, которая еще в советское время стала подразделением Кяхтинской ЦРБ. В остальных населенных пунктах у нас работают фельдшерско-акушерские пункты. Для очень маленьких сел существует иная форма оказания помощи — выездной мобильный ФАП и «домовое хозяйство». Домовые хозяйства по закону будут в населенных пунктах, где проживает менее 100 человек, а удаленность от медицинских организаций составляет более шести километров. Они направлены на оказание первой доврачебной помощи. Ответственный за домовое хозяйство в каждом населенном пункте избирается из числа местных жителей. Абсолютно все сельчане как получали, так и будут получать профессиональную медицинскую помощь, - объясняет Туяна Будаева.
О том, что «домовые хозяйства» организовываются непосредственно в селах с населением менее 100 человек, также прописано в номенклатуре медорганизаций, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Ночные станут дневными
С учетом того, что в участковой больнице села Кудара-Сомон нет лабораторной службы и узкопрофильных специалистов, круглосуточный стационар станет дневным. То есть пациенты продолжат получать то же самое лечение, но при этом ночевать у себя дома.
- Дневной стационар продолжит работать в прежнем режиме. В нем мы увеличим количество коек с трех до восьми. Также во врачебной амбулатории появится комфортная зона отдыха, в том числе для приема пищи, - отмечает Будаева.
Выполняя приказ федерального ведомства, Минздрав Бурятии вынужден искать решение для всех возможных случаев оказания медпомощи. Расстояние между населенными пунктами в республике немаленькое, и рейсовый транспорт не курсирует по дорогам каждые 15 минут. А плановое лечение в дневном стационаре села Кудара-Сомон необходимо организовать и для жителей сел Хутор, Шарагол, Анагустай, Цаган-Челутай, Семеновка и Хамнигадай. Поэтому принято решение оставить при стационаре машины, которые больница получила в рамках программы модернизации первичного звена. Другими словами, будет организовано бесплатное «медтакси».
- В 2022 - 2023 гг. наша больница получила несколько новых машин по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На прошлой неделе мы с коллегой обговорили вопросы транспортировки пациентов в стационар и пришли к заключению, что этим будет заниматься лично врач-терапевт Андрей Макаров. Он будет выезжать в населенные пункты к пациентам с хроническими заболеваниями, оценивать их по степени нуждаемости и перевозить до врачебной амбулатории Кудара-Сомона. Там пациенты получат необходимую помощь, после чего их доставят обратно домой, - заверяет главврач.
Самая большая претензия у людей была по поводу увольнения специалистов. Эта новость напугала местное население. Потерять лучшего из врачей сельчане не готовы. Андрей Макаров, врач-терапевт, лично заверил нашу редакцию в том, что он никуда не уходит. Процедура с увольнением необходима формально. Все специалисты снова трудоустроены и продолжат свою работу в тех же селах. Однако теперь не больной к врачу поедет, а врач приедет лично к заболевшему пациенту.
- Медицинская помощь, как прикрепленному населению, так и жителям отдаленных деревень, будет оказываться и дальше. Привыкшие ко мне люди могут не беспокоиться, я никуда не денусь. При необходимости приеду в дом к каждому и помогу. Что касается госпитализации, то она будет осуществляться в круглосуточный стационар Кяхтинской ЦРБ. Экстренные службы работали и работают, - отмечает врач-терапевт Андрей Макаров.
Стационары на дому
На селе частой причиной отказа от госпитализации становится домашний скот. Если хозяин ложится в больницу, то кто будет следить за подворьем? Это давно стало одной из самых сложных проблем. При наличии круглосуточного стационара врачи не могли покинуть стены больницы и лечить человека на дому, сегодня это стало возможным. Фельдшеры любого из шести близлежащих к селу ФАПов при необходимости организуют им «домашние стационары». Плановая же стационарная помощь, как и в настоящее время, будет оказываться в стационаре Кяхтинской ЦРБ.
- Как организованы у нас «домашние стационары»? Врач приезжает и выявляет нуждающихся в помощи на дому. Теперь лекарства, капельницы и другие формы лекарственных препаратов будут привозить на дом. Система «домашних стационаров» создана не только для тяжелобольных пациентов, но и для тех, кто просто не может оставить свой дом без присмотра. Мы готовы входить в положение, подстраиваться под людей, - уверяет руководитель.
Врачи рассмотрели и «экстренные варианты». Например, случаи, когда людям необходимы консультации с узкими специалистами ЦРБ или республиканских медучреждений. Специально для этого во врачебной амбулатории появятся технические возможности для проведения телемедицинской беседы с врачами, которая повсеместно внедряется в России.
Врачи готовы подстроиться
Участковая больница села Кудара-Сомон не закроется, а станет врачебной амбулаторией с первого сентября 2024 года. Стоит отметить, что второй этаж медицинского учреждения остается в собственности Кяхтинской ЦРБ. А значит при острой необходимости там будут разворачивать круглосуточные койки для пациентов.
- Весь коллектив центральной районной больницы готов подстроиться под запросы жителей. Со временем мы обязательно адаптируемся под потребности населения. Это и допустимость увеличения количества медицинского транспорта при необходимости, и создание возможности оказания медицинской помощи на дому - направление к пациентам фельдшеров или медсестер, а также многое другое. Мы знаем наших пациентов, очень ценим и слышим их. После того как перемены вступят в свою законную силу, будем делать все, что зависит от нас, - подытоживает главный врач Кяхтинской ЦРБ Туяна Будаева.
По факту людей ждет не закрытие больницы, а перевод ее на новый режим работы. Все изменения - не прихоть местных чиновников, это требование федерального министерства. Однако введение бесплатного «медтакси», увеличение коек дневного стационара, резерв целого этажа для экстренных случаев ночного стационара, обслуживание на дому с обеспечением врачей автомобилями, доставка лекарств на дом и многое другое - все эти решения на местном, республиканском уровне приняты для того, чтобы максимально обеспечить людей медицинской помощью в новых условиях.
Фото: Кяхтинская ЦРБ
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