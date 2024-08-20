Без помощи не оставят

На прошлой неделе интернет взбудоражило открытое письмо от имени депутатов Кяхтинского района, которые требовали не расформировывать участковую больницу села Кудара-Сомон. В письме сообщалось, что работники медучреждения уже получили уведомления об увольнении. «Номер один» решил разобраться, почему закрывают больницу и увольняют медработников, где и как будут получать лечение сельчане, а также что стало причиной такого решения.В конце июня работники участковой больницы села Кудара-Сомон действительно получили уведомления об увольнении. К тому же стало известно, что медучреждение сменит название с «участковой больницы» на «врачебную амбулаторию». Местные жители считают, что они останутся без какой-либо врачебной помощи.- Хотелось бы узнать причину закрытия современной и новой Кударинской больницы. Для жителей кударинской зоны она имеет большое значение. Сначала закрыли детское отделение с лабораторией и вот теперь дошли до больницы. Неужели будут только фельдшерско-акушерские пункты? - задаются вопросами местные жители.Чтобы домыслы не катились как снежный ком по близлежащим деревням и селам, руководитель Кяхтинской ЦРБ инициировала сельский сход, где врачи ответили на все вопросы сельских жителей.- Людей в первую очередь волновали вопросы, связанные с «организацией плановой стационарной помощи, экстренной медицинской и комфортностью условий их получения». Несмотря на бурную реакцию местных жителей, мы все равно попытались объяснить им причину сложившейся ситуации, донести свои мысли, услышать их пожелания и сделать определенные выводы. Больница в с. Кудара-Сомон не закрывается. У нее просто изменится формат работы, - говорит главный врач Кяхтинской ЦРБ Туяна Будаева.В системе здравоохранения существует внушительное количество нормативных документов, каждый из которых диктует, каким образом медицинским сотрудникам следует выполнять свою работу. Минздрав Российской Федерации даже отдельно прописал в свое время нормы и правила для учреждений по оказанию этой медпомощи.- Есть конкретный приказ Минздравсоцразвития РФ, в котором прописан формат оказания первичной медицинской помощи населению нашей страны. В нем четко указаны определенные характеристики и параметры для медицинских учреждений, расположенных на той или иной территории, - рассказывает Туяна Будаева.Речь идет о приказе № 543н. В нем прописаны строгие параметры того, при каком количестве населения, в каких условиях, при каких расстояниях между населенными пунктами и тому подобном должны организовываться больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и т. д. И было бы странным, если по всей России приказ федерального центра исполнят, а в Кудара-Сомоне его проигнорируют. Здесь можно понять и Минздрав Бурятии. Если оставить медучреждение в прежнем формате, то где брать финансирование? Также понятны мотивы федерального ведомства. Содержать крупные медучреждения с полным штатом сотрудников там, где нет большого числа пациентов, слишком расточительно. Врачи недополучают зарплату, в других больницах острая нехватка специалистов и средств на лечение людей. Гораздо рациональнее тратить бюджетные деньги на лечение, а не на ожидание пациента.- Мы отталкиваемся исключительно от критериев. В приказе написано, что если количество населения варьируется от 5 до 20 тыс. человек, то обслуживает его участковая больница. Если же количество жителей колеблется от 1 до 3 тыс. человек, то ими занимается врачебная амбулатория, - объясняет главврач Кяхтинской ЦРБ.По статистическим данным, в селах Кудара-Сомон, Хамнигадай и Семеновка проживают 1007 человек, из которых 229 - дети. Данное количество полностью подпадает под нагрузку для врачебной амбулатории, а не участковой больницы. Собственно, все грядущие изменения вводятся как раз для того, чтобы привести работу Кяхтинской ЦРБ в соответствие с приказом федерального органа исполнительной власти.Однако люди не ограничиваются одним селом, когда опасаются того, что «кударинская территория останется без врачей». Они подразумевают те села, которые начинаются с Большой Кудары и заканчиваются Малой. Эта земля включает в себя аж 23 населенных пункта, которые с годами серьезно обмельчали.- Есть места, где на сегодняшний день проживает по 25 - 40 людей. Это очень-очень маленькие села. Из всего списка самое большое как раз село Кудара-Сомон. Здесь и появилась в свое время участковая больница, которая еще в советское время стала подразделением Кяхтинской ЦРБ. В остальных населенных пунктах у нас работают фельдшерско-акушерские пункты. Для очень маленьких сел существует иная форма оказания помощи — выездной мобильный ФАП и «домовое хозяйство». Домовые хозяйства по закону будут в населенных пунктах, где проживает менее 100 человек, а удаленность от медицинских организаций составляет более шести километров. Они направлены на оказание первой доврачебной помощи. Ответственный за домовое хозяйство в каждом населенном пункте избирается из числа местных жителей. Абсолютно все сельчане как получали, так и будут получать профессиональную медицинскую помощь, - объясняет Туяна Будаева.О том, что «домовые хозяйства» организовываются непосредственно в селах с населением менее 100 человек, также прописано в номенклатуре медорганизаций, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.С учетом того, что в участковой больнице села Кудара-Сомон нет лабораторной службы и узкопрофильных специалистов, круглосуточный стационар станет дневным. То есть пациенты продолжат получать то же самое лечение, но при этом ночевать у себя дома.- Дневной стационар продолжит работать в прежнем режиме. В нем мы увеличим количество коек с трех до восьми. Также во врачебной амбулатории появится комфортная зона отдыха, в том числе для приема пищи, - отмечает Будаева.Выполняя приказ федерального ведомства, Минздрав Бурятии вынужден искать решение для всех возможных случаев оказания медпомощи. Расстояние между населенными пунктами в республике немаленькое, и рейсовый транспорт не курсирует по дорогам каждые 15 минут. А плановое лечение в дневном стационаре села Кудара-Сомон необходимо организовать и для жителей сел Хутор, Шарагол, Анагустай, Цаган-Челутай, Семеновка и Хамнигадай. Поэтому принято решение оставить при стационаре машины, которые больница получила в рамках программы модернизации первичного звена. Другими словами, будет организовано бесплатное «медтакси».- В 2022 - 2023 гг. наша больница получила несколько новых машин по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На прошлой неделе мы с коллегой обговорили вопросы транспортировки пациентов в стационар и пришли к заключению, что этим будет заниматься лично врач-терапевт Андрей Макаров. Он будет выезжать в населенные пункты к пациентам с хроническими заболеваниями, оценивать их по степени нуждаемости и перевозить до врачебной амбулатории Кудара-Сомона. Там пациенты получат необходимую помощь, после чего их доставят обратно домой, - заверяет главврач.Самая большая претензия у людей была по поводу увольнения специалистов. Эта новость напугала местное население. Потерять лучшего из врачей сельчане не готовы. Андрей Макаров, врач-терапевт, лично заверил нашу редакцию в том, что он никуда не уходит. Процедура с увольнением необходима формально. Все специалисты снова трудоустроены и продолжат свою работу в тех же селах. Однако теперь не больной к врачу поедет, а врач приедет лично к заболевшему пациенту.- Медицинская помощь, как прикрепленному населению, так и жителям отдаленных деревень, будет оказываться и дальше. Привыкшие ко мне люди могут не беспокоиться, я никуда не денусь. При необходимости приеду в дом к каждому и помогу. Что касается госпитализации, то она будет осуществляться в круглосуточный стационар Кяхтинской ЦРБ. Экстренные службы работали и работают, - отмечает врач-терапевт Андрей Макаров.На селе частой причиной отказа от госпитализации становится домашний скот. Если хозяин ложится в больницу, то кто будет следить за подворьем? Это давно стало одной из самых сложных проблем. При наличии круглосуточного стационара врачи не могли покинуть стены больницы и лечить человека на дому, сегодня это стало возможным. Фельдшеры любого из шести близлежащих к селу ФАПов при необходимости организуют им «домашние стационары». Плановая же стационарная помощь, как и в настоящее время, будет оказываться в стационаре Кяхтинской ЦРБ.- Как организованы у нас «домашние стационары»? Врач приезжает и выявляет нуждающихся в помощи на дому. Теперь лекарства, капельницы и другие формы лекарственных препаратов будут привозить на дом. Система «домашних стационаров» создана не только для тяжелобольных пациентов, но и для тех, кто просто не может оставить свой дом без присмотра. Мы готовы входить в положение, подстраиваться под людей, - уверяет руководитель.Врачи рассмотрели и «экстренные варианты». Например, случаи, когда людям необходимы консультации с узкими специалистами ЦРБ или республиканских медучреждений. Специально для этого во врачебной амбулатории появятся технические возможности для проведения телемедицинской беседы с врачами, которая повсеместно внедряется в России.Участковая больница села Кудара-Сомон не закроется, а станет врачебной амбулаторией с первого сентября 2024 года. Стоит отметить, что второй этаж медицинского учреждения остается в собственности Кяхтинской ЦРБ. А значит при острой необходимости там будут разворачивать круглосуточные койки для пациентов.- Весь коллектив центральной районной больницы готов подстроиться под запросы жителей. Со временем мы обязательно адаптируемся под потребности населения. Это и допустимость увеличения количества медицинского транспорта при необходимости, и создание возможности оказания медицинской помощи на дому - направление к пациентам фельдшеров или медсестер, а также многое другое. Мы знаем наших пациентов, очень ценим и слышим их. После того как перемены вступят в свою законную силу, будем делать все, что зависит от нас, - подытоживает главный врач Кяхтинской ЦРБ Туяна Будаева.По факту людей ждет не закрытие больницы, а перевод ее на новый режим работы. Все изменения - не прихоть местных чиновников, это требование федерального министерства. Однако введение бесплатного «медтакси», увеличение коек дневного стационара, резерв целого этажа для экстренных случаев ночного стационара, обслуживание на дому с обеспечением врачей автомобилями, доставка лекарств на дом и многое другое - все эти решения на местном, республиканском уровне приняты для того, чтобы максимально обеспечить людей медицинской помощью в новых условиях.Фото: Кяхтинская ЦРБ