Общество 20.08.2024 в 14:10
Улан-удэнцам напомнили об отключении горячей воды
Её не будет с 21 по 30 августа
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ напомнила горожанам о масштабном отключении горячей воды. Её не будет во всех трех районах города с 21 по 30 августа. Исключение составят микрорайоны, обслуживающихся от котельных. Там отключения идут по индивидуальным графикам.
«Отключение связано с ремонтными и испытательными работами на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Работы планируют завершить до 30 августа, после чего потребители города будут постепенно подключаться к горячему водоснабжению», - сообщили в пресс-службе ТГК-14.
Фото: «Номер один»
«Отключение связано с ремонтными и испытательными работами на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Работы планируют завершить до 30 августа, после чего потребители города будут постепенно подключаться к горячему водоснабжению», - сообщили в пресс-службе ТГК-14.
Фото: «Номер один»
Тегигорячая вода отключение