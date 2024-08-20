Улан-удэнцам напомнили об отключении горячей воды

Мэрия Улан-Удэ напомнила горожанам о масштабном отключении горячей воды. Её не будет во всех трех районах города с 21 по 30 августа. Исключение составят микрорайоны, обслуживающихся от котельных. Там отключения идут по индивидуальным графикам.«Отключение связано с ремонтными и испытательными работами на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Работы планируют завершить до 30 августа, после чего потребители города будут постепенно подключаться к горячему водоснабжению», - сообщили в пресс-службе ТГК-14.Фото: «Номер один»