В Улан-Удэ вновь соберут мусор в «Чистый четверг»

22 августа в Улан-Удэ пройдет экологическая акция «Чистый четверг» (возрастное ограничение 18+).

- С 8:00 до 19:00 полигон в мкрн. Вахмистрово будет принимать бесплатно ветки, ботву, траву – не более 3 кубометров из одних рук. Бытовой и строительный мусор бесплатно приниматься не будет, - сообщили в администрации города Улан-Удэ.

Все предприятия и организации города могут принять участие в уборке своей территории.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один