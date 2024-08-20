Общество 20.08.2024 в 15:27
В Улан-Удэ вновь соберут мусор в «Чистый четверг»
На полигоне в Вахмистрово можно будет сдать ветки, ботву, траву
22 августа в Улан-Удэ пройдет экологическая акция «Чистый четверг» (возрастное ограничение 18+).
- С 8:00 до 19:00 полигон в мкрн. Вахмистрово будет принимать бесплатно ветки, ботву, траву – не более 3 кубометров из одних рук. Бытовой и строительный мусор бесплатно приниматься не будет, - сообщили в администрации города Улан-Удэ.
Все предприятия и организации города могут принять участие в уборке своей территории.
Возрастное ограничение 18+
Фото: Номер один