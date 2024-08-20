Общество 20.08.2024 в 15:27

В Улан-Удэ вновь соберут мусор в «Чистый четверг»

На полигоне в Вахмистрово можно будет сдать ветки, ботву, траву
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ вновь соберут мусор в «Чистый четверг»

22 августа в Улан-Удэ пройдет экологическая акция «Чистый четверг» (возрастное ограничение 18+).

- С 8:00 до 19:00 полигон в мкрн. Вахмистрово будет принимать бесплатно ветки, ботву, траву – не более 3 кубометров из одних рук. Бытовой и строительный мусор бесплатно приниматься не будет, - сообщили в администрации города Улан-Удэ.

Все предприятия и организации города могут принять участие в уборке своей территории.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: Номер один

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мусор администрация улан-удэ

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