Жителям Бурятии предлагают открыть счет по программе долгосрочных сбережений

На портале «Госуслуги» можно в одном месте узнать условия разных негосударственных пенсионных фондов (НПФ), выбрать оптимальный для себя и открыть счет в режиме онлайн.В разделе подробно и понятно описано, что такое программа долгосрочных сбережений (ПДС), как стать ее участником и накопить деньги с помощью государства, ее особенности и преимущества. Перейти в него можно по ссылке или через поиск на портале.Чтобы вступить в программу, нужно заключить договор с её оператором – НПФ. Со страницы портала «Госуслуг» можно перейти на их сайты и заключить договор при помощи «Госключа».Напомним, программой долгосрочных сбережений может воспользоваться любой совершеннолетний россиянин. Договор можно заключить как на себя, так и в пользу своего ребенка или любого другого лица.Открыв добровольно счет в негосударственном пенсионном фонде, пополнять его личными средствами можно по желанию, требований к периодичности нет.При этом государство будет софинансировать каждый взнос в течение первых трех лет (этот срок президент России Владимир Путин поручил увеличить до 10 лет). Но не более чем на 36 тыс. рублей в год.Немаловажный фактор - на счет по договору долгосрочных сбережений можно перевести пенсионные накопления, если они находятся в негосударственном пенсионном фонде. Напомним, с 2014 года был введен мораторий: накопительная часть пенсии заморожена. Узнать о своих пенсионных накоплениях можно также на «Госуслугах».Накопления ПДС будет пополнять и инвестиционный доход. Личные взносы, государственное софинансирование, переведенные пенсионные накопления НПФ вложит в наименее рискованные ценные бумаги, облигации, акции, паи инвестфондов и недвижимость.У владельца счет есть выбор, как получить деньги: сразу всю сумму или в виде ежемесячных выплат – в течение десяти и более лет или пожизненно.Базовый срок действия сберегательного счета по ПДС – 15 лет после первого взноса. Но начать получать ежемесячные выплаты от НПФ можно и раньше. Во-первых, при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 – для женщин.Возможно и досрочное снятие без потерь в особых жизненных ситуациях: при потере кормильца, на образование детей или при необходимости дорогостоящего лечения.Все сбережения на счету ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей. Это вдвое больше, чем страховка по любому банковскому вкладу.Также в отличие от владельцев сберегательных счетов участники программы ПДС могут получить налоговый вычет - вернуть 13% от суммы взносов в ПДС До 52 тыс. рублей уплаченного подоходного налога за год.Накопленное по программе ПДС можно передать по наследству в полном объеме.Участник может открыть несколько счетов в разных фондах. При желании НПФ можно сменить – из одного фонда в другой средства переводят один раз в пять лет.