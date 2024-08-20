Общество 20.08.2024 в 15:47

В Улан-Удэ почти готов волейбольный центр

Строительство объекта завершат к концу года
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ почти готов волейбольный центр
Волейбольный центр в Улан-Удэ готов на 90 процентов, сообщили в мэрии города. В новом спортивном объекте, который возводят на ул. Ринчино в 103-м микрорайоне, бесплатно будут заниматься дети и подростки из спортивных школ. Здесь обустроили два зала – большой и для пляжного волейбола.

Ранее представители Федерации волейбола Бурятии обращались с просьбой о помощи в строительстве спортивного центра к мэру города Игорю Шутенкову.

- Город с удовольствием отозвался на эту инициативу. Мы выразили готовность оказать ей всяческую поддержку, поскольку одна из главных наших задач – чтобы все горожане - дети, взрослые и старшее поколение, - в любое время в шаговой доступности могли заниматься физкультурой и спортом, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


В октябре 2022 года Фонд развития Улан-Удэ подал заявку на федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», в котором проект по строительству волейбольного центра и стал победителем. На его реализацию выделено более 200 млн рублей, из них свыше 183 млн рублей - средства федерального бюджета. Остальные деньги на строительство предоставлены республиканским, городским бюджетом и частным инвестором.


На сегодняшний день возведен каркас здания, смонтированы фасад, кровля, установлен лифт. В процессе завершения отделочные работы и благоустройство территории. Закончить строительство объекта должны до конца года.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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