В Улан-Удэ почти готов волейбольный центр

- Город с удовольствием отозвался на эту инициативу. Мы выразили готовность оказать ей всяческую поддержку, поскольку одна из главных наших задач – чтобы все горожане - дети, взрослые и старшее поколение, - в любое время в шаговой доступности могли заниматься физкультурой и спортом, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.







В октябре 2022 года Фонд развития Улан-Удэ подал заявку на федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», в котором проект по строительству волейбольного центра и стал победителем. На его реализацию выделено более 200 млн рублей, из них свыше 183 млн рублей - средства федерального бюджета. Остальные деньги на строительство предоставлены республиканским, городским бюджетом и частным инвестором.





Волейбольный центр в Улан-Удэ готов на 90 процентов, сообщили в мэрии города. В новом спортивном объекте, который возводят на ул. Ринчино в 103-м микрорайоне, бесплатно будут заниматься дети и подростки из спортивных школ. Здесь обустроили два зала – большой и для пляжного волейбола.Ранее представители Федерации волейбола Бурятии обращались с просьбой о помощи в строительстве спортивного центра к мэру города Игорю Шутенкову.На сегодняшний день возведен каркас здания, смонтированы фасад, кровля, установлен лифт. В процессе завершения отделочные работы и благоустройство территории. Закончить строительство объекта должны до конца года.Фото: мэрия Улан-Удэ