В Улан-Удэ открыли часть улицы Ключевская

Напомним, оживленную дорогу по ул. Ключевская ремонтируют второй год подряд по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В прошлом году сделали правую сторону дороги - от остановки «Товары Бурятии» до пересечения с ул. Сахьяновой. В этом году ремонтируют участок от ул. Сахьяновой до «Товаров Бурятии» протяженностью более 1,8 км.





В Улан-Удэ сегодня открыли для движения транспорта участок дороги на ул. Ключевская - от ул. Дарханской до ул. Фролова. Как сообщили в мэрии, подрядчик выполнил там все запланированные работы по прокладке трубы ливневой канализации.«Ремонт дороги по ул. Ключевской продолжается. Теперь работы по устройству ливневой канализации будут вестись уже на другом участке - недалеко от перекрестка с ул. Сахьяновой», - отметили в городской администрации.- Разбили этот участок на три, и делаем поэтапно, поскольку сразу перекрывать всю улицу нельзя, чтобы не было затруднено движение транспорта, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.В мэрии заверили, что в ходе ремонта на дороге решат проблему больших «луж», обустроив полноценную ливневую канализацию.Полностью сделать дорогу должны до конца октября.Фото: мэрия Улан-Удэ