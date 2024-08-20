За неделю семьи Бурятии пополнились почти сотней малышей

Сегодня, 20 августа, Республиканский перинатальный центр подвел традиционные итоги и сообщил о том, сколько родилось малышей в его стенах с 12 по 18 августа.

- За прошлую неделю на свет появились 97 прекрасных малышей. 45 из них – мальчики и 52 – девочки. Также есть одна двойня. Мы поздравляем счастливых родителей! Растите крепкими, здоровыми и счастливыми, - рассказали в перинатальном центре.

Самым крупным за неделю малышом оказался мальчик весом 4 кг 200 граммов и ростом 58 см. Самый маленький мальчик весил при рождении всего 990 граммов, а его рост составил 38 см.

Больше всего родов пришлось на среду 14 августа. В этот день произошло 17 родоразрешений, среди которых 9 мальчиков, 9 девочек и одна двойня.

Фото: loon.site