В Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону 2025 года.

С начала 2024 года на территории Бурятии был зарегистрирован 571 случай возгорания сухой травы на общей площади 2553 гектара. Семь раз возникала угроза перехода ландшафтных пожаров на села в Курумканском, Муйском, Селенгинском и Кижингинском районах, которые удалось предотвратить благодаря оперативному реагированию пожарных служб.

- Для подготовки населённых пунктов Бурятии к пожароопасному сезону в 2025 году пожарные вместе с главами сельских поселений и городских округов Бурятии осматривают территории сел, ДНТ, СНТ и животноводческих стоянок на соответствие требованиям пожарной безопасности и готовности их к следующему пожароопасному сезону, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

С местными жителями проводятся профилактические беседы о необходимости уборки своих земельных участков и прилегающих к ним территорий от сухой травы и мусора перед началом осенне-зимнего периода.

- Также проводятся осмотры минерализованных полос вокруг сел и городов, выявляют несанкционированные свалки сгораемого мусора. Все нарушения необходимо устранить до наступления зимнего периода, - уточняют в агентстве ГО и ЧС.

Чтобы не допустить возникновения возгорания на территории вашего дома или участка необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

-своевременно убирайте свой земельный участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и мусора;

-обустраивайте противопожарные разрывы между постройками и приусадебными участками путем выкоса травы и вспашки;

-не используйте противопожарные расстояния между зданиями под складирование материалов и для стоянки транспорта;

-ни в коем случае не поджигайте сухую траву, не разводите костры вблизи зданий и строений. Помните, что огонь легко выходит из-под контроля и может перейти на соседние постройки;

-не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, они должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС