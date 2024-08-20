Общество 20.08.2024 в 17:46

В Улан-Удэ скоро откроются две модельные библиотеки

Новый формат библиотеки привлечет молодёжь, исследователей, краеведов и инициативных жителей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ скоро откроются две модельные библиотеки

В Улан-Удэ скоро откроются две модельные библиотеки. Будет обновлена библиотека-филиал №19 (Центр краеведческо - патриотических инициатив «Гид времени»), которая находится на ул.Комсомольская, 23.

Также жителей города порадует новая креативная библиотека филиала №6 («Терминал Детский»), которая находится на ул. Столичная, 1. Она будет связана с авиацией и самолетами. Ведь в микрорайоне Загорск расположен авиационный завод.



Оригинальный формат новых библиотек позволит привлечь молодёжь, исследователей, краеведов и инициативных жителей микрорайона. В обеих библиотеках будет установлено современное оборудование.

- Читатели смогут оформить выдачу любой книги через станцию самообслуживания. Появится доступ к фондам Национальной электронной библиотеки, будут созданы пространства для отдыха, творчества, общения, просмотров фильмов, проведения литературно-музыкальных мероприятий.Уверен, библиотеки станут новым местом притяжения для наших горожан, - рассказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

 

Фото: телеграм-канал мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова

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модельная библиотека мэр города Улан-Удэ игорь шутенков

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