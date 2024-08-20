В Улан-Удэ скоро откроются две модельные библиотеки. Будет обновлена библиотека-филиал №19 (Центр краеведческо - патриотических инициатив «Гид времени»), которая находится на ул.Комсомольская, 23.

Также жителей города порадует новая креативная библиотека филиала №6 («Терминал Детский»), которая находится на ул. Столичная, 1. Она будет связана с авиацией и самолетами. Ведь в микрорайоне Загорск расположен авиационный завод.









Оригинальный формат новых библиотек позволит привлечь молодёжь, исследователей, краеведов и инициативных жителей микрорайона. В обеих библиотеках будет установлено современное оборудование.

- Читатели смогут оформить выдачу любой книги через станцию самообслуживания. Появится доступ к фондам Национальной электронной библиотеки, будут созданы пространства для отдыха, творчества, общения, просмотров фильмов, проведения литературно-музыкальных мероприятий.Уверен, библиотеки станут новым местом притяжения для наших горожан, - рассказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Фото: телеграм-канал мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова