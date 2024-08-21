Швейцарский сыр и Бобик

Свое европейское турне два тузика начали 18 августа в 7 утра. Животные определенно вытянули счастливые билеты, считают в фонде «Собака счастья».

- Одной из счастливиц оказалась смешная бесхвостая девочка Бонни из приюта «Ананда», которая больше месяца сидела на чемоданах и ждала подходящего рейса из Москвы. Второй счастливчик – это Майк, которого когда-то приютил дедушка. После его смерти он стал никому не нужен. И вот собачка уже мчит в Европу, радостно виляя остатком хвостика, - пишут в группе любителей собак.

Тремя месяцами ранее в Европу улетели четыре собаки из приюта. Три отправились в Швейцарию и одна во Францию.

Так вот отвечаем на ваш вопрос, дорогие читатели: вас в Европе никто не ждет. Будь вы бродячими собаками, бродячими людьми, будь у вас что-то не порядке с приводом или что-то такое – тогда еще может быть. Но – увы! – без веских оснований попутешествовать бесплатно не выйдет.

Зато у нас есть прекрасная возможность скинуться и отправить в Европу не только всех бродячих собак (раз им так рады), а заодно перевезти к ним несколько сотен свалок, которые здесь, у Байкала, тоже не очень-то нужны.