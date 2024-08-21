В Улан-Удэ выступит пилотажная группа «Русские витязи»

25 августа авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи» выступит в Улан-Удэ. Демонстрационные полеты пройдут в честь 85-летия Улан-Удэнского авиационного завода (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации Ростех).Как сообщили в пресс-службе авиазавода, с 12.30 на набережной Селенги (в районе ТРЦ «Пионер») экипажи авиагруппы «Русские витязи», а также вертолетов производства У-УАЗ продемонстрируют свое мастерство и возможности техники.«Русские витязи» – единственная в мире авиационная группа, показывающая высший пилотаж на тяжёлых истребителях Су-27, Су-30, Су-35. В Улан-Удэ «Русские витязи» впервые провели показательные выступления в 2014 году в рамках юбилея Улан-Удэнского авиазавода.Возрастное ограничение: 0+