Общество 21.08.2024 в 10:09

Сумоист Анатолий Михаханов из Бурятии показал свою жену

Новостью о женитьбе он удивил многих своих подписчиков
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Текст: Елена Кокорина
Сумоист Анатолий Михаханов из Бурятии показал свою жену

Накануне поклонники и подписчики экс-сумоиста из Заиграевского района Бурятии узнали, что он женился. На своей странице ВКонтакте Анатолий Михаханов рассказывает о посещении Оронгойской арбузной фермы, а на фото стоит в обнимку со своей супругой.

Для многих подписчиков новость стала неожиданностью, о чем они и пишут в комментариях под постом: «Анатолий, вы когда успели жениться?!», «О, наконец-то супруга!», «Поздравляем с женитьбой!», «Толя, ты женился? Прекрасная новость!!» и далее в том же духе.

Подробностями о своей избраннице Анатолий поделился с корреспондентом Заиграевской газеты «Вперёд».

- Он рассказал, что его избранница Ирина человек хоть и не публичный, но с активной жизненной позицией. Ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. «Близкий мне по духу человек, как говорят, два сапога - пара!», - подчеркнул земляк. Родом супруга из Тарбагатая, а познакомились они на мероприятии в Улан – Удэ, - пишут в районной газете.

На вопросы о семейной жизни сумоист ответил, что счастье любит тишину.

- Скажу, что это, в первую очередь, большая ответственность. И мы только в начале этого большого пути. Но мне очень повезло встретить такого прекрасного человека, который во всем меня поддержит. И я постараюсь развивать наши отношения, - заявил Анатолий корреспонденты Заиграевской газеты.

 Фото: личная страница Анатолия Михаханова ВКонтакте

 

 

 

 

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сумоист женитьба

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