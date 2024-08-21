Общество 21.08.2024 в 10:20
В Бурятии пенсионерка стала жертвой «перекрестного опыления»
Она долго платила за электричество, потребленное соседями
Текст: Петр Санжиев
Провода, подключенные неправильно, стали причиной того, что соседи платили не за личное электропотребление, а друг за друга. Эта неприятная жилищно-коммунальная история произошла в двухквартирном жилом доме. Недавно последствия этой ситуации были рассмотрены в суде.
В одной части дома проживала пенсионерка. В другой жила семья. Каждая сторона была собственником своей части дома. Электроэнергетическая жизнь не вызывала у пожилой женщины вопросов до тех пор, пока дом не снабдили новыми электросчетчиками «Матрица».
Два прибора учета были установлены на близстоящем столбе. Провода подвели к щитку на фасаде дома (на той части фасада, что относилась к соседям), а потом от него провода протянули к квартирам.
Показания счетчика вскоре начали тревожить пенсионерку, потому что они отличались от того, к чему она привыкла. Когда дошло до суда, пенсионерка пояснила, что она обратилась к «МРСК Сибири» (ныне «Россети Сибирь» - прим.) - просила проверить работу прибора учета «Матрица» и произвести изменение схемы подключения. Женщина хотела, чтобы электропровод от «Матрицы» подсоединили к ее жилому помещению, исключая электрощиток на фасаде соседей.
Через некоторое время, когда она в очередной раз пошла платить за электричество, вдруг оказалось, что у нее на лицевом счете наличествует переплата. «Поэтому оплату принимать перестали», - отметила истица в ходе суда.
«Официально больше не обращалась с заявлением о проведении проверки прибора учета, однако постоянно просила изменить схему подключения прибора учета в устном порядке. В течение длительного времени я переживала, не понимала, почему у меня произошла переплата, почему не принимают платежи», - свидетельствовала гражданка.
После того, как все же было установлено, что схема подключения является неверной и соседям провели взаимный перерасчет, пенсионерке вменили задолженность в размере более сорока тысяч рублей! «Направили СМС-сообщение, в котором просили оплатить сумму долга, выразили угрозу приостановления подачи электроэнергии», - жаловалась гражданка.
Пенсионерка была вынуждена занять деньги у дочери и оплатить долг.
Ситуация с электроэнергией причинила ей переживания, нравственные страдания. Женщина обратилась в Роспотребнадзор и ведомство подало иск в ее интересах к «Читаэнергосбыту» и компании «Россети Сибирь» - потребовало компенсировать потребительнице услуг моральный вред.
Представитель «Читаэнергосбыта» иск не признал. Сказал, что ответственность за подключение электроэнергии несет ПАО «Россети Сибирь». А задолженность за электроэнергию была рассчитана на основании актов, которые зафиксировали, что схема подключения приборов учета нарушена – перепутаны электропроводы двух квартир.
«Россети Сибирь» тоже не признали иск. Утверждали, что «…на момент установки приборов учета схема подключения была верной, что было установлено по актам».
Что до перепутанных проводов, из-за чего соседи платили друг pа друга, представитель компании заявил, что «доказательств того, что схему нарушило ПАО «Россети Сибирь» не имеется». И на момент проверки было установлено, что в электрощитке абонентов отсутствует пломба сетевой организации.
«Соответственно, имелось вмешательство потребителей в работу приборов учета, изменения схемы подключения в щитке. Для проведения работ по отдельному подключению квартиры необходимо, чтобы сам абонент выполнил работы, так как такой обязанности у ПАО «Россети» не имеется - эта обязанность самих потребителей в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности», - полагала компания.
Ответчики предоставили суду акты проверки работы приборов учета как у пенсионерки, так и у ее соседей по дому. Но в судебном заседании представитель ПАО «Россети Сибирь» показал, что данная проверка охватывала только работу приборов учета, без проверки правильности ввода электрических сетей в жилые помещения.
Взвесив все доводы, Фемида отвергла возможность того, что схему подключения изменила сама пенсионерка. Она, напротив, всегда просила провести проверку электросчетчика и подключить его отдельно.
Доводы, что пенсионерка должна была самостоятельно решать вопрос по изменению схемы подключения, Фемида тоже расценила, как несостоятельные. Вернее, может быть и должна, но есть нюансы относительно прав потребителя. В силу закона «О защите прав потребителей», пенсионерке должны были своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию на сей счет.
Но в судебном заседании ответчики не предоставили доказательства того, что в установленные законом сроки они предоставили гражданке информацию, каким образом и способом должна была производиться работа по изменению схемы подсоединения.
«Читаэнергосбыт» утверждал, что женщина, после того, как до нее довели информацию о переплате, добровольно перестала вносить платежи за электричество. Но суд не согласился с этим тезисом.
«Она в течение длительного времени являлась добросовестным плательщиком расходов по содержанию жилого помещения, в частности по оплате за пользование электроэнергией», - указала Фемида. Суд исследовал ее квитанции за электроэнергию за длительный промежуток времени, из которых следовало, что гражданка вносила плату ежемесячно.
В итоге, Фемида признала довод пенсионерки, что АО «Читаэнергосбыт» с определенного момента перестало принимать у нее плату за электроэнергию.
У пенсионерки был еще счетчик внутри жилища. Переживая за ситуацию с электроцифрами по «Матрице», она каждый день записывала в тетрадь показания внутреннего электросчетчика. Написав рядом показания «Матрицы», она выводила разницу. Это был дневник наблюдений.
От нервного напряжения у женщины регулярно повышалось артериальное давление. Когда чаша терпения переполнилась, пенсионерка обратилась за помощью в Роспотребнадзор.
Фемида частично удовлетворила иск ведомства. Было постановлено взыскать с «Читаэнергосбыта» компенсацию морального вреда. А соответчика было решено не подвергать какому-либо наказанию. Вердикт вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
В одной части дома проживала пенсионерка. В другой жила семья. Каждая сторона была собственником своей части дома. Электроэнергетическая жизнь не вызывала у пожилой женщины вопросов до тех пор, пока дом не снабдили новыми электросчетчиками «Матрица».
Два прибора учета были установлены на близстоящем столбе. Провода подвели к щитку на фасаде дома (на той части фасада, что относилась к соседям), а потом от него провода протянули к квартирам.
Показания счетчика вскоре начали тревожить пенсионерку, потому что они отличались от того, к чему она привыкла. Когда дошло до суда, пенсионерка пояснила, что она обратилась к «МРСК Сибири» (ныне «Россети Сибирь» - прим.) - просила проверить работу прибора учета «Матрица» и произвести изменение схемы подключения. Женщина хотела, чтобы электропровод от «Матрицы» подсоединили к ее жилому помещению, исключая электрощиток на фасаде соседей.
Через некоторое время, когда она в очередной раз пошла платить за электричество, вдруг оказалось, что у нее на лицевом счете наличествует переплата. «Поэтому оплату принимать перестали», - отметила истица в ходе суда.
«Официально больше не обращалась с заявлением о проведении проверки прибора учета, однако постоянно просила изменить схему подключения прибора учета в устном порядке. В течение длительного времени я переживала, не понимала, почему у меня произошла переплата, почему не принимают платежи», - свидетельствовала гражданка.
После того, как все же было установлено, что схема подключения является неверной и соседям провели взаимный перерасчет, пенсионерке вменили задолженность в размере более сорока тысяч рублей! «Направили СМС-сообщение, в котором просили оплатить сумму долга, выразили угрозу приостановления подачи электроэнергии», - жаловалась гражданка.
Пенсионерка была вынуждена занять деньги у дочери и оплатить долг.
Ситуация с электроэнергией причинила ей переживания, нравственные страдания. Женщина обратилась в Роспотребнадзор и ведомство подало иск в ее интересах к «Читаэнергосбыту» и компании «Россети Сибирь» - потребовало компенсировать потребительнице услуг моральный вред.
Представитель «Читаэнергосбыта» иск не признал. Сказал, что ответственность за подключение электроэнергии несет ПАО «Россети Сибирь». А задолженность за электроэнергию была рассчитана на основании актов, которые зафиксировали, что схема подключения приборов учета нарушена – перепутаны электропроводы двух квартир.
«Россети Сибирь» тоже не признали иск. Утверждали, что «…на момент установки приборов учета схема подключения была верной, что было установлено по актам».
Что до перепутанных проводов, из-за чего соседи платили друг pа друга, представитель компании заявил, что «доказательств того, что схему нарушило ПАО «Россети Сибирь» не имеется». И на момент проверки было установлено, что в электрощитке абонентов отсутствует пломба сетевой организации.
«Соответственно, имелось вмешательство потребителей в работу приборов учета, изменения схемы подключения в щитке. Для проведения работ по отдельному подключению квартиры необходимо, чтобы сам абонент выполнил работы, так как такой обязанности у ПАО «Россети» не имеется - эта обязанность самих потребителей в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности», - полагала компания.
Ответчики предоставили суду акты проверки работы приборов учета как у пенсионерки, так и у ее соседей по дому. Но в судебном заседании представитель ПАО «Россети Сибирь» показал, что данная проверка охватывала только работу приборов учета, без проверки правильности ввода электрических сетей в жилые помещения.
Взвесив все доводы, Фемида отвергла возможность того, что схему подключения изменила сама пенсионерка. Она, напротив, всегда просила провести проверку электросчетчика и подключить его отдельно.
Доводы, что пенсионерка должна была самостоятельно решать вопрос по изменению схемы подключения, Фемида тоже расценила, как несостоятельные. Вернее, может быть и должна, но есть нюансы относительно прав потребителя. В силу закона «О защите прав потребителей», пенсионерке должны были своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию на сей счет.
Но в судебном заседании ответчики не предоставили доказательства того, что в установленные законом сроки они предоставили гражданке информацию, каким образом и способом должна была производиться работа по изменению схемы подсоединения.
«Читаэнергосбыт» утверждал, что женщина, после того, как до нее довели информацию о переплате, добровольно перестала вносить платежи за электричество. Но суд не согласился с этим тезисом.
«Она в течение длительного времени являлась добросовестным плательщиком расходов по содержанию жилого помещения, в частности по оплате за пользование электроэнергией», - указала Фемида. Суд исследовал ее квитанции за электроэнергию за длительный промежуток времени, из которых следовало, что гражданка вносила плату ежемесячно.
В итоге, Фемида признала довод пенсионерки, что АО «Читаэнергосбыт» с определенного момента перестало принимать у нее плату за электроэнергию.
У пенсионерки был еще счетчик внутри жилища. Переживая за ситуацию с электроцифрами по «Матрице», она каждый день записывала в тетрадь показания внутреннего электросчетчика. Написав рядом показания «Матрицы», она выводила разницу. Это был дневник наблюдений.
От нервного напряжения у женщины регулярно повышалось артериальное давление. Когда чаша терпения переполнилась, пенсионерка обратилась за помощью в Роспотребнадзор.
Фемида частично удовлетворила иск ведомства. Было постановлено взыскать с «Читаэнергосбыта» компенсацию морального вреда. А соответчика было решено не подвергать какому-либо наказанию. Вердикт вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Тегиэлектроэнергия суд