В Бурятии пенсионерка стала жертвой «перекрестного опыления»

Провода, подключенные неправильно, стали причиной того, что соседи платили не за личное электропотребление, а друг за друга. Эта неприятная жилищно-коммунальная история произошла в двухквартирном жилом доме. Недавно последствия этой ситуации были рассмотрены в суде.В одной части дома проживала пенсионерка. В другой жила семья. Каждая сторона была собственником своей части дома. Электроэнергетическая жизнь не вызывала у пожилой женщины вопросов до тех пор, пока дом не снабдили новыми электросчетчиками «Матрица».Два прибора учета были установлены на близстоящем столбе. Провода подвели к щитку на фасаде дома (на той части фасада, что относилась к соседям), а потом от него провода протянули к квартирам.Показания счетчика вскоре начали тревожить пенсионерку, потому что они отличались от того, к чему она привыкла. Когда дошло до суда, пенсионерка пояснила, что она обратилась к «МРСК Сибири» (ныне «Россети Сибирь» - прим.) - просила проверить работу прибора учета «Матрица» и произвести изменение схемы подключения. Женщина хотела, чтобы электропровод от «Матрицы» подсоединили к ее жилому помещению, исключая электрощиток на фасаде соседей.Через некоторое время, когда она в очередной раз пошла платить за электричество, вдруг оказалось, что у нее на лицевом счете наличествует переплата. «Поэтому оплату принимать перестали», - отметила истица в ходе суда.«Официально больше не обращалась с заявлением о проведении проверки прибора учета, однако постоянно просила изменить схему подключения прибора учета в устном порядке. В течение длительного времени я переживала, не понимала, почему у меня произошла переплата, почему не принимают платежи», - свидетельствовала гражданка.После того, как все же было установлено, что схема подключения является неверной и соседям провели взаимный перерасчет, пенсионерке вменили задолженность в размере более сорока тысяч рублей! «Направили СМС-сообщение, в котором просили оплатить сумму долга, выразили угрозу приостановления подачи электроэнергии», - жаловалась гражданка.Пенсионерка была вынуждена занять деньги у дочери и оплатить долг.Ситуация с электроэнергией причинила ей переживания, нравственные страдания. Женщина обратилась в Роспотребнадзор и ведомство подало иск в ее интересах к «Читаэнергосбыту» и компании «Россети Сибирь» - потребовало компенсировать потребительнице услуг моральный вред.Представитель «Читаэнергосбыта» иск не признал. Сказал, что ответственность за подключение электроэнергии несет ПАО «Россети Сибирь». А задолженность за электроэнергию была рассчитана на основании актов, которые зафиксировали, что схема подключения приборов учета нарушена – перепутаны электропроводы двух квартир.«Россети Сибирь» тоже не признали иск. Утверждали, что «…на момент установки приборов учета схема подключения была верной, что было установлено по актам».Что до перепутанных проводов, из-за чего соседи платили друг pа друга, представитель компании заявил, что «доказательств того, что схему нарушило ПАО «Россети Сибирь» не имеется». И на момент проверки было установлено, что в электрощитке абонентов отсутствует пломба сетевой организации.«Соответственно, имелось вмешательство потребителей в работу приборов учета, изменения схемы подключения в щитке. Для проведения работ по отдельному подключению квартиры необходимо, чтобы сам абонент выполнил работы, так как такой обязанности у ПАО «Россети» не имеется - эта обязанность самих потребителей в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности», - полагала компания.Ответчики предоставили суду акты проверки работы приборов учета как у пенсионерки, так и у ее соседей по дому. Но в судебном заседании представитель ПАО «Россети Сибирь» показал, что данная проверка охватывала только работу приборов учета, без проверки правильности ввода электрических сетей в жилые помещения.Взвесив все доводы, Фемида отвергла возможность того, что схему подключения изменила сама пенсионерка. Она, напротив, всегда просила провести проверку электросчетчика и подключить его отдельно.Доводы, что пенсионерка должна была самостоятельно решать вопрос по изменению схемы подключения, Фемида тоже расценила, как несостоятельные. Вернее, может быть и должна, но есть нюансы относительно прав потребителя. В силу закона «О защите прав потребителей», пенсионерке должны были своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию на сей счет.Но в судебном заседании ответчики не предоставили доказательства того, что в установленные законом сроки они предоставили гражданке информацию, каким образом и способом должна была производиться работа по изменению схемы подсоединения.«Читаэнергосбыт» утверждал, что женщина, после того, как до нее довели информацию о переплате, добровольно перестала вносить платежи за электричество. Но суд не согласился с этим тезисом.«Она в течение длительного времени являлась добросовестным плательщиком расходов по содержанию жилого помещения, в частности по оплате за пользование электроэнергией», - указала Фемида. Суд исследовал ее квитанции за электроэнергию за длительный промежуток времени, из которых следовало, что гражданка вносила плату ежемесячно.В итоге, Фемида признала довод пенсионерки, что АО «Читаэнергосбыт» с определенного момента перестало принимать у нее плату за электроэнергию.У пенсионерки был еще счетчик внутри жилища. Переживая за ситуацию с электроцифрами по «Матрице», она каждый день записывала в тетрадь показания внутреннего электросчетчика. Написав рядом показания «Матрицы», она выводила разницу. Это был дневник наблюдений.От нервного напряжения у женщины регулярно повышалось артериальное давление. Когда чаша терпения переполнилась, пенсионерка обратилась за помощью в Роспотребнадзор.Фемида частично удовлетворила иск ведомства. Было постановлено взыскать с «Читаэнергосбыта» компенсацию морального вреда. А соответчика было решено не подвергать какому-либо наказанию. Вердикт вступил в законную силу.Фото: «Номер один»