Аэропорт Бурятии стал чемпионом по обслуживанию запасных рейсов

Аэропорт в Улан-Удэ вновь стал временным пристанищем для самолета, направляющегося в Иркутск. Сегодня утром, 21 августа, наших соседей заволокло густым туманом, поэтому посадка там пока невозможна.

- Сегодня снова работаем запасным аэропортом для Иркутска. У соседей туман. Август всегда сам по себе очень активный месяц, а запасные рейсы добавляют темп. Ведь запасные рейсы тоже нужно обслуживать. Нигде не видел такую статистику, но кажется мы чемпионы России по обслуживанию запасных рейсов, - пишет в своем телеграм-канале директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Республиканский аэропорт тем временем продолжает обслуживать свои рейсы и ждёт улучшения погоды в Иркутской области.

Фото: Елена Кокорина