В Улан-Удэ ограничили движение на ул. Свердлова

В Улан-Удэ сегодня ограничили движение транспорта на ул. Свердлова - от дома № 8А до перекрестка ул. Смолина – ул. Свердлова. Как сообщили в мэрии, это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры в центре города.Работы здесь должны были начаться 16 августа, но из-за сложностей на других участках, куда потребовалась дополнительная рабочая сила, их перенесли на 21 августа.«Полного перекрытия этой улицы не будет, а только ограничение движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся», - уточнили в мэрии.