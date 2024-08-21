Общество 21.08.2024 в 11:41

Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка

Всего с начала года были усыновлены 30 детей-сирот
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка

Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка. По данным минсоцзащиты республики, ждут свою семью 334 ребенка из Бурятии.

Анкеты детей можно посмотреть на сайте усыновите.рф.

В министерстве отметили, что те, кто усыновляет ребенка, получат социальную поддержку от государства. Они смогут оформить семейную ипотеку и получить федеральный и региональный материнские капиталы.

Всего с начала года более 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были усыновлены.

 

Фото: loon.site

Теги
дети Бурятия

Все новости

65-летняя жительница Бурятии погибла в аварии
21.08.2024 в 12:05
В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей»
21.08.2024 в 12:04
В Улан-Удэ торжественно открылся Чемпионат СФО и ДФО по стрельбе из лука
21.08.2024 в 11:58
За сутки в Иволгинском районе Бурятии случилось три ДТП
21.08.2024 в 11:49
«Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать»
21.08.2024 в 11:45
Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка
21.08.2024 в 11:41
Гуляющая корова на сельских улицах Бурятии покалечила мотоциклиста
21.08.2024 в 11:38
В Бурятии троих школьников на одном мотоцикле сбила автоледи
21.08.2024 в 11:19
Обвиняемый в теракте на БАМе сотрудничает со следствием
21.08.2024 в 11:14
В Бурятии водитель грузовика с отказавшими тормозами принял удар на себя
21.08.2024 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей»
Его проводит Управление комплексного развития территорий
21.08.2024 в 12:04
«Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать»
В Новосибирске родители будущих первоклассников пожаловались на поборы в элитной гимназии
21.08.2024 в 11:45
На Плато Чингисхана в Бурятии появится оборудованная экотропа
Проект стал победителем конкурса грантов и получит поддержку в 240 миллионов рублей
21.08.2024 в 11:00
В Улан-Удэ ограничили движение на ул. Свердлова
Полного перекрытия дороги там не будет
21.08.2024 в 10:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru