Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка. По данным минсоцзащиты республики, ждут свою семью 334 ребенка из Бурятии.

Анкеты детей можно посмотреть на сайте усыновите.рф.

В министерстве отметили, что те, кто усыновляет ребенка, получат социальную поддержку от государства. Они смогут оформить семейную ипотеку и получить федеральный и региональный материнские капиталы.

Всего с начала года более 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были усыновлены.

Фото: loon.site