Общество 21.08.2024 в 11:41
Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка
Всего с начала года были усыновлены 30 детей-сирот
Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка. По данным минсоцзащиты республики, ждут свою семью 334 ребенка из Бурятии.
Анкеты детей можно посмотреть на сайте усыновите.рф.
В министерстве отметили, что те, кто усыновляет ребенка, получат социальную поддержку от государства. Они смогут оформить семейную ипотеку и получить федеральный и региональный материнские капиталы.
Всего с начала года более 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были усыновлены.
Фото: loon.site