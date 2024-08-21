Общество 21.08.2024 в 11:45
«Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать»
В Новосибирске родители будущих первоклассников пожаловались на поборы в элитной гимназии
Текст: КП-Новосибирск
С родителей детей, которые даже не успели еще стать первоклассниками, уже требуют внести большие суммы за обустройство класса. Причем это — в элитной гимназии Академгородка в Новосибирске. О поборах КП-Новосибирск рассказала мама одного из будущих учеников 1 «В» класса.
— Первоначально у нас было собрание в июне. Выбрали заодно «кассира», который отвечает за сборы. Мы проголосовали за то, что будем делать ремонт в классе в следующем году. Но тут буквально за три недели до первого сентября «кассир» сказала: давайте покрасим стены и купим новые шкафы. Класс разделился: половина родителей выступила «за», вторая половина возмутилась, — рассказала мама первоклассника.
По словам женщины, хоть взносы задуманы были как добровольные, на деле собирались под давлением. Сумма с класса вышла больше 200 тысяч рублей. Сначала с каждого взяли 8,5 тысяч на ремонт тамбура, ремонт в классе и прочую канцелярию, потом ещё попросили добавить 4 тысячи.
— Нам говорили: «Платите частями, или давайте мы вам займем, а вы потом нам отдавайте долг». Кому-то даже звонила классный руководитель и спрашивала, почему они не сдают. И тоже предлагала заем. Со всех взяли 8,5 тысяч уже, а вот эти 4 тысячи кто-то сдал, кто-то еще нет, — говорит сибирячка.
На что шли эти деньги? Не только на ремонт класса, но и на рабочие тетради, дидактические материалы, подставки для учебников на парты. Учебники при этом гимназия выдает бесплатно.
— Ремонт мы делали сами. Красили стены, белили потолок, прибивали плинтуса. Заказывали шкафы, причем нужны были прямо такие же, как в соседнем кабинете. Нам предлагали, к слову, мебель взять из соседнего класса, она бы вполне прослужила еще год. Может быть, тогда бы подали заявку завхозу и выделило бы государство мебель. Но нет — родительский комитет настоял.
Сама классный руководитель заявила, что поборов в школе нет, а родители якобы добровольно, без принуждения занимались «меценатством».
— Я не собираю с родителей никаких денег. Если что и есть, это благотворительные взносы по желанию родителей. И всем этим занимается совет школы, — ответила педагог в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск.
Но судя по переписке в чате, которую предоставили мамы детей, учительница явно выступала за сборы и принуждала сдавать деньги скорее:
- Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать, тем более пришли в гимназию, где априори нужны какие-то платежи, - пишет она в родительском чате.
Директор гимназии не выходит на связь. Позже мама одного из учеников 1 «В» сообщила, что педагога отстранили от работы, а классу ищут нового руководителя.
— Гимназия по плану финансово-хозяйственной деятельности получает очень большие деньги на год по сравнению с другими школами. Но мне часто пишут родители, что там большие поборы. И за все поборы несет ответственность директор. Нет никакого «добровольного» порядка. Если чего-то в школе не хватает - это ответственность руководителя. Бездействие и халатность. Значит, вовремя не подал заявку на финансирование ремонта муниципального здания. Или финансирование учебных программ. Никто из руководителей не даст документ, что «денег не выделяют». Так почему финансовое бремя перекладывают на плечи родителей, — прокомментировала правозащитница Анна Тажеева.
Конечно, школы и детские сады вряд ли откажутся от практики сбора денег. Только эти сборы в любом случае не обязательны: если не считаете нужным платить, вас никто по закону не может заставить.
— Все нужды школы оплачиваются из бюджета, и самовольные указания педагогов или родительского комитета не имеют никакой юридической силы. В статье 43 Конституции России прямо сказано, что образование бесплатное и общедоступное. Получение денег от родителей возможно только в виде добровольных пожертвований, — рассказал юрист Егор Горшков.
— Первоначально у нас было собрание в июне. Выбрали заодно «кассира», который отвечает за сборы. Мы проголосовали за то, что будем делать ремонт в классе в следующем году. Но тут буквально за три недели до первого сентября «кассир» сказала: давайте покрасим стены и купим новые шкафы. Класс разделился: половина родителей выступила «за», вторая половина возмутилась, — рассказала мама первоклассника.
По словам женщины, хоть взносы задуманы были как добровольные, на деле собирались под давлением. Сумма с класса вышла больше 200 тысяч рублей. Сначала с каждого взяли 8,5 тысяч на ремонт тамбура, ремонт в классе и прочую канцелярию, потом ещё попросили добавить 4 тысячи.
— Нам говорили: «Платите частями, или давайте мы вам займем, а вы потом нам отдавайте долг». Кому-то даже звонила классный руководитель и спрашивала, почему они не сдают. И тоже предлагала заем. Со всех взяли 8,5 тысяч уже, а вот эти 4 тысячи кто-то сдал, кто-то еще нет, — говорит сибирячка.
На что шли эти деньги? Не только на ремонт класса, но и на рабочие тетради, дидактические материалы, подставки для учебников на парты. Учебники при этом гимназия выдает бесплатно.
— Ремонт мы делали сами. Красили стены, белили потолок, прибивали плинтуса. Заказывали шкафы, причем нужны были прямо такие же, как в соседнем кабинете. Нам предлагали, к слову, мебель взять из соседнего класса, она бы вполне прослужила еще год. Может быть, тогда бы подали заявку завхозу и выделило бы государство мебель. Но нет — родительский комитет настоял.
Сама классный руководитель заявила, что поборов в школе нет, а родители якобы добровольно, без принуждения занимались «меценатством».
— Я не собираю с родителей никаких денег. Если что и есть, это благотворительные взносы по желанию родителей. И всем этим занимается совет школы, — ответила педагог в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск.
Но судя по переписке в чате, которую предоставили мамы детей, учительница явно выступала за сборы и принуждала сдавать деньги скорее:
- Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать, тем более пришли в гимназию, где априори нужны какие-то платежи, - пишет она в родительском чате.
Директор гимназии не выходит на связь. Позже мама одного из учеников 1 «В» сообщила, что педагога отстранили от работы, а классу ищут нового руководителя.
— Гимназия по плану финансово-хозяйственной деятельности получает очень большие деньги на год по сравнению с другими школами. Но мне часто пишут родители, что там большие поборы. И за все поборы несет ответственность директор. Нет никакого «добровольного» порядка. Если чего-то в школе не хватает - это ответственность руководителя. Бездействие и халатность. Значит, вовремя не подал заявку на финансирование ремонта муниципального здания. Или финансирование учебных программ. Никто из руководителей не даст документ, что «денег не выделяют». Так почему финансовое бремя перекладывают на плечи родителей, — прокомментировала правозащитница Анна Тажеева.
Конечно, школы и детские сады вряд ли откажутся от практики сбора денег. Только эти сборы в любом случае не обязательны: если не считаете нужным платить, вас никто по закону не может заставить.
— Все нужды школы оплачиваются из бюджета, и самовольные указания педагогов или родительского комитета не имеют никакой юридической силы. В статье 43 Конституции России прямо сказано, что образование бесплатное и общедоступное. Получение денег от родителей возможно только в виде добровольных пожертвований, — рассказал юрист Егор Горшков.
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