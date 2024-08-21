Общество 21.08.2024 в 12:04
В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей»
Его проводит Управление комплексного развития территорий
Текст: Иван Иванов
Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия приглашает всех любителей фотографии обратиться к истории родного города, а также раскрыть свой творческий потенциал. Конкурс проводится в социальной сети Вконтакте среди подписчиков официальной страницы Управления комплексного развития территорий.
В конкурсе могут принимать участие лица старше 14 (четырнадцати) лет.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. С 20 августа по 5 сентября 2024 г. (включительно) разместить на своей личной странице в социальной сети Вконтакте фотографию исторического центра Улан-Удэ. Также необходимо направить фотографию в личное сообщение в нашу группу ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/krt03;
2. На своей странице в описании к фото обязательно написать фразу: Участвую в фотоконкурсе #ГородСИсторией от https://vk.com/krt03;
3. Под фото необходимо разметить текст с ответом на вопрос: «Почему я выбрал это место?»;
4. Подписаться на официальные страницы Управления комплексного развития территорий в телеграм-канале (https://t.me/UKRT_RB) и Вконтакте (https://vk.com/krt03).
Каждый участник может прислать не более 5 фото.
На фото должны быть изображены дома, постройки, или памятники, расположенные в центральной части Улан-Удэ, которая вошла в проект комплексного развития территорий. Схема границ территории прилагается.
Приветствуются оригинальные ракурсы и интересные идеи для съёмки.
*Фото должно быть разрешением не менее 4000х3000 пикселей, и не менее 72 dpi.
По результатам конкурса будут определены три победителя, которые получат награды в виде туров по Бурятии и Улан-Удэ.
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
В конкурсе могут принимать участие лица старше 14 (четырнадцати) лет.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. С 20 августа по 5 сентября 2024 г. (включительно) разместить на своей личной странице в социальной сети Вконтакте фотографию исторического центра Улан-Удэ. Также необходимо направить фотографию в личное сообщение в нашу группу ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/krt03;
2. На своей странице в описании к фото обязательно написать фразу: Участвую в фотоконкурсе #ГородСИсторией от https://vk.com/krt03;
3. Под фото необходимо разметить текст с ответом на вопрос: «Почему я выбрал это место?»;
4. Подписаться на официальные страницы Управления комплексного развития территорий в телеграм-канале (https://t.me/UKRT_RB) и Вконтакте (https://vk.com/krt03).
Каждый участник может прислать не более 5 фото.
На фото должны быть изображены дома, постройки, или памятники, расположенные в центральной части Улан-Удэ, которая вошла в проект комплексного развития территорий. Схема границ территории прилагается.
Приветствуются оригинальные ракурсы и интересные идеи для съёмки.
*Фото должно быть разрешением не менее 4000х3000 пикселей, и не менее 72 dpi.
По результатам конкурса будут определены три победителя, которые получат награды в виде туров по Бурятии и Улан-Удэ.
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
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