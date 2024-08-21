Общество 21.08.2024 в 12:04

В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей»

Его проводит Управление комплексного развития территорий
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей»
Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия приглашает всех любителей фотографии обратиться к истории родного города, а также раскрыть свой творческий потенциал. Конкурс проводится в социальной сети Вконтакте среди подписчиков официальной страницы Управления комплексного развития территорий.  

В конкурсе могут принимать участие лица старше 14 (четырнадцати) лет.

Для участия в конкурсе необходимо:

1. С 20 августа по 5 сентября 2024 г. (включительно) разместить на своей личной странице в социальной сети Вконтакте фотографию исторического центра Улан-Удэ. Также необходимо направить фотографию в личное сообщение в нашу группу ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/krt03;

2. На своей странице в описании к фото обязательно написать фразу: Участвую в фотоконкурсе #ГородСИсторией от https://vk.com/krt03;

3. Под фото необходимо разметить текст с ответом на вопрос: «Почему я выбрал это место?»;

4. Подписаться на официальные страницы Управления комплексного развития территорий в телеграм-канале (https://t.me/UKRT_RB) и Вконтакте (https://vk.com/krt03).  

Каждый участник может прислать не более 5 фото.  

На фото должны быть изображены дома, постройки, или памятники, расположенные в центральной части Улан-Удэ, которая вошла в проект комплексного развития территорий. Схема границ территории прилагается.

Приветствуются оригинальные ракурсы и интересные идеи для съёмки.

*Фото должно быть разрешением не менее 4000х3000 пикселей, и не менее 72 dpi.

По результатам конкурса будут определены три победителя, которые получат награды в виде туров по Бурятии и Улан-Удэ.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
Теги
конкурс

Все новости

65-летняя жительница Бурятии погибла в аварии
21.08.2024 в 12:05
В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей»
21.08.2024 в 12:04
В Улан-Удэ торжественно открылся Чемпионат СФО и ДФО по стрельбе из лука
21.08.2024 в 11:58
За сутки в Иволгинском районе Бурятии случилось три ДТП
21.08.2024 в 11:49
«Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать»
21.08.2024 в 11:45
Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка
21.08.2024 в 11:41
Гуляющая корова на сельских улицах Бурятии покалечила мотоциклиста
21.08.2024 в 11:38
В Бурятии троих школьников на одном мотоцикле сбила автоледи
21.08.2024 в 11:19
Обвиняемый в теракте на БАМе сотрудничает со следствием
21.08.2024 в 11:14
В Бурятии водитель грузовика с отказавшими тормозами принял удар на себя
21.08.2024 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
«Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать»
В Новосибирске родители будущих первоклассников пожаловались на поборы в элитной гимназии
21.08.2024 в 11:45
Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка
Всего с начала года были усыновлены 30 детей-сирот
21.08.2024 в 11:41
На Плато Чингисхана в Бурятии появится оборудованная экотропа
Проект стал победителем конкурса грантов и получит поддержку в 240 миллионов рублей
21.08.2024 в 11:00
В Улан-Удэ ограничили движение на ул. Свердлова
Полного перекрытия дороги там не будет
21.08.2024 в 10:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru