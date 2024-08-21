Двум осужденным из Бурятии дали отпуск и возможность встретиться с детьми

Двум осужденным из исправительной колонии № 7 в Бурятии за хорошее поведение и активную общественную работу предоставили выезд за пределы учреждения.

- Осужденные получили эту возможность за активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, примерное поведение и добросовестный труд. Они не имеют нарушений, активно участвуют в жизни колонии, работают на швейном производстве и зарекомендовали себя перед администрацией с положительной стороны, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Одна из женщин заслужила выезд домой для встречи с детьми, а другая - в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Осужденные понимают, что после первого выезда можно заслужить право на следующий, поэтому стремятся к этому. Пример других, которым был предоставлен выезд, мотивирует их также стремиться к этому.

- Такая форма поощрения помогает осужденным подготовиться к жизни на свободе после отбывания наказания, - добавили в УФСИН по Бурятии.





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