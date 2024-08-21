Общество 21.08.2024 в 12:42

Двум осужденным из Бурятии дали отпуск и возможность встретиться с детьми

Их поощрили за хорошее поведение и активное участие в мероприятиях колонии
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Двум осужденным из Бурятии дали отпуск и возможность встретиться с детьми

Двум осужденным из исправительной колонии № 7 в Бурятии за хорошее поведение и активную общественную работу предоставили выезд за пределы учреждения.

- Осужденные получили эту возможность за активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, примерное поведение и добросовестный труд. Они не имеют нарушений, активно участвуют в жизни колонии, работают на швейном производстве и зарекомендовали себя перед администрацией с положительной стороны, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Одна из женщин заслужила выезд домой для встречи с детьми, а другая - в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Осужденные понимают, что после первого выезда можно заслужить право на следующий, поэтому стремятся к этому. Пример других, которым был предоставлен выезд, мотивирует их также стремиться к этому.

- Такая форма поощрения помогает осужденным подготовиться к жизни на свободе после отбывания наказания, - добавили в УФСИН по Бурятии.


Фото: Номер один

Теги
осужденные Бурятия

Все новости

В Бурятию приехали французские и немецкие ветеринары
21.08.2024 в 13:18
На стройплощадках в Улан-Удэ успешно справляются с дождями и грунтовыми водами
21.08.2024 в 13:07
Двум осужденным из Бурятии дали отпуск и возможность встретиться с детьми
21.08.2024 в 12:42
Для жителя Бурятии алкоголь оказался важнее угнанного у него автомобиля
21.08.2024 в 12:19
65-летняя жительница Бурятии погибла в аварии
21.08.2024 в 12:05
В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей»
21.08.2024 в 12:04
В Улан-Удэ торжественно открылся Чемпионат СФО и ДФО по стрельбе из лука
21.08.2024 в 11:58
За сутки в Иволгинском районе Бурятии случилось три ДТП
21.08.2024 в 11:49
«Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать»
21.08.2024 в 11:45
Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка
21.08.2024 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
В Бурятию приехали французские и немецкие ветеринары
Иностранные ветврачи бесплатно стерилизуют собак из приюта
21.08.2024 в 13:18
На стройплощадках в Улан-Удэ успешно справляются с дождями и грунтовыми водами
Для этого строители используют различные технологии
21.08.2024 в 13:07
В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей»
Его проводит Управление комплексного развития территорий
21.08.2024 в 12:04
«Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать»
В Новосибирске родители будущих первоклассников пожаловались на поборы в элитной гимназии
21.08.2024 в 11:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru