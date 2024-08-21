На стройплощадках в Улан-Удэ успешно справляются с дождями и грунтовыми водами

На стройплощадках в Улан-Удэ подрядчики успешно справляются с дождями и грунтовыми водами. Специалисты все предусмотрели еще в ходе разработки проекта.





- На время строительства предусматриваются приемки с откачкой воды из котлована, а также гидроизоляция всех конструкций, фундамента, подвала. Таким образом можно справиться с грунтовыми водами и обильными осадками. Конечно, тут главное, чтобы качество исполнения было на высоком уровне, - рассказал Евгений Кушнарев, заместитель директора проектной организации ООО «Архитектурная студия».

Специалисты отмечают, сырость и влага не повлияют на качество постройки. К примеру, в Санкт-Петербурге высокая влажность бывает очень часто, но несмотря на это здания и сооружения функционируют.

Фото: скриншот видео, Управление комплексного развития территорий РБ