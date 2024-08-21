Общество 21.08.2024 в 13:18

В Бурятию приехали французские и немецкие ветеринары

Иностранные ветврачи бесплатно стерилизуют собак из приюта
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятию приехали французские и немецкие ветеринары

В Бурятию приехали ветеринарные врачи-волонтеры французского фонда Бриджит Бардо и немецкого Фонда помощи животным «Tierschutz. Entwicklungshilfe. e.v.». С 12 по 25 августа силами иностранных волонтеров в трех приютах Бурятии «Ананда», «Кот и пес» и «Тамир» будет стерилизовано 600 собак.

Председатель немецкой зоозащитной организации Екатерина Функе рассказала, что в Бурятию приехали два ветеринарных врача-хирурга и три волонтера. Все они прибыли в республику совершенно бесплатно, чтобы поделиться своим опытом с местными ветеринарами. Для снижения количества безнадзорных животных, они используют технику массовой кастрации.

- Массовая кастрация животных основана на минимизации размера шва, размер шва уменьшает риск инфекционных постоперативных осложнений и уменьшает время, которое затрачивается на кастрацию животных. Следуя такой технике, полостная операция одного животного занимает порядка 10 минут, не считая наркоза. В день один специалист может провести порядка 30 таких операций, - рассказывает иностранный специалист.

Помимо самой массовой стерилизации параллельно происходит и обучение специалистов техники массовой кастрации.

На обучение специалистов из Европы приезжают ветврачи частных приютов республики, ветеринарных клиник и государственной ветеринарной службы. В помощь для проведения акции ветслужбой и аграрным колледжем были предоставлены столы для операции, а служба отлова ООО «ЦАСС» обеспечила автотранспортом.

- Хочется научиться новому, и, вообще научиться делать операции качественно и быстро, чтобы животные реже возвращались с какими либо осложнениями, - делится ветеринарный врач Заиграевского филиала БУ ветеринарии БРСББЖ Анна Луговая.

Фото:  Елена Кокорина

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ветеринары собаки стерилизация

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