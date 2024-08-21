Общество 21.08.2024 в 14:24

В Улан-Удэ возле школ обновят дорожную разметку

Сделать это должны до 1 сентября
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ возле школ обновят дорожную разметку
Вопросы обновления и нанесения новой дорожной разметки, наличия и установки дорожных знаков у образовательных учреждений города сегодня обсудили на планерном совещании под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

- Начинается новый учебный год. Все школы должны быть готовы. Пешеходная инфраструктура должны быть готова, транспорт, в том числе все школьные автобусы. Наши дети с родителями должны получить хорошее настроение с первых дней обучения, - сказал Игорь Шутенков.

По поручению мэра сотрудники Комитета по образованию администрации Улан-Удэ провели мониторинг пешеходных переходов, прилегающих к образовательным учреждениям, и дорожных знаков. Составлен список участков, которые необходимо привести в порядок до 1 сентября.

- Требуется обновление дорожной разметки вблизи восьми школ Улан-Удэ: № 8, 33, 58, 41, 51, 19, 49, 55. Необходимо обновление дорожной разметки, знаков, искусственных неровностей возле школы №37. Есть также вопросы, требующие комплексного решения в перспективе, их внесем в план мероприятий на следующий год, - сообщила председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

Мэр Улан-Удэ дал поручение соответствующим городским структурам устранить все замечания до 1 сентября.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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