В Бурятии сельский вор попал на камеру во время угона

Накануне днем в продуктовом магазине поселка Селенгинск Кабанского района сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим росгвардейцам охранник сообщил, что у одной из покупательниц украли велосипед.

- Женщина приехала в магазин на велосипеде и оставила его у входа. Пока покупательница находилась в торговом зале, неизвестный уехал на ее велосипеде. По записям с камер видеонаблюдения были установлены приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся, - рассказали в Росгвардии республики.

Спустя непродолжительное время росгвардейцы задержали подозреваемого мужчину на соседней улице, когда он ехал на похищенном велосипеде.

- Задержанный, 56-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело, - добавили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия