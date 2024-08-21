Общество 21.08.2024 в 16:15

В Бурятии установят бюст погибшему на СВО Герою России

Капитан Жаргал Гомбоев получил смертельное ранение в боях под Угледаром
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии установят бюст погибшему на СВО Герою России
В центральном сквере Закаменска будет установлен бронзовый бюст Герою России Жаргалу Гомбоеву. Об этом сообщили в правительстве республики.

Жаргал Гомбоев - уроженец Закаменского района, капитан, командир мотострелкового взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. С первых дней начала СВО он в составе своего подразделения принимал участие в боевых действиях. 15 февраля 2023 года в районе Угледара бронегруппа под командованием Гомбоева подавила два украинских опорных пункта, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. Однако в ходе дальнейшего прикрытия сослуживцев, капитан попал под минометный обстрел и получил смертельное ранение.
 
Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Жаргалу Гомбоеву было присвоено звание Героя России посмертно.

В этом году в центральном сквере Закаменска идут работы по благоустройству в рамках гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Бюст Героя России Жаргала Гомбоева займет одно из центральных мест в обновленном сквере. В прошлом году в память о погибшем капитане установили мемориальную доску на здании Мылинской школы, где он учился.

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