В Бурятии установят бюст погибшему на СВО Герою России

Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Жаргалу Гомбоеву было присвоено звание Героя России посмертно.





В этом году в центральном сквере Закаменска идут работы по благоустройству в рамках гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Бюст Героя России Жаргала Гомбоева займет одно из центральных мест в обновленном сквере. В прошлом году в память о погибшем капитане установили мемориальную доску на здании Мылинской школы, где он учился.





В центральном сквере Закаменска будет установлен бронзовый бюст Герою России Жаргалу Гомбоеву. Об этом сообщили в правительстве республики.Жаргал Гомбоев - уроженец Закаменского района, капитан, командир мотострелкового взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. С первых дней начала СВО он в составе своего подразделения принимал участие в боевых действиях. 15 февраля 2023 года в районе Угледара бронегруппа под командованием Гомбоева подавила два украинских опорных пункта, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. Однако в ходе дальнейшего прикрытия сослуживцев, капитан попал под минометный обстрел и получил смертельное ранение.