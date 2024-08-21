Общество 21.08.2024 в 16:14

В Бурятии пройдет серия ярких фермерских фестивалей «Фермфест»

Первый фестиваль состоится 24 августа в Кяхте
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии пройдет серия ярких фермерских фестивалей «Фермфест»

В Бурятии пройдет серия ярких фермерских фестивалей. Откроет сезон фермерских ярмарок фестиваль «ФермФест» 24 августа в г. Кяхта Кяхтинского района (возрастное ограничение 0+).

- Центральная площадь города наполнится ароматами свежих молочных и мясных деликатесов, сочной рыбы, душистого меда, спелых овощей, ароматных сыров и восхитительных кондитерских изделий, - рассказала в минсельхозе Бурятии.

Гостей фестиваля ждет насыщенная культурно-развлекательная программа с участием талантливых творческих коллективов Кяхтинского района. Хэдлайнерами мероприятия станут артисты бурятского цирка и бурятского оперного театра.

На фестивале будут организованы мастер-классы по галечному искусству, изготовлению сувениров из дерева, росписи пряников ручной работы и многое другое. Всех посетителей фестиваля лотерея с ценными призами.

Следующий фестиваль «ФермФест» (возрастное ограничение 0+) состоится в г. Гусиноозерск в Селенгинском районе, где гостей праздника ждет настоящее гастрономическое путешествие.

Закрывает сезон масштабных ярмарок урожая и фермерской продукции фестиваль «СВОЁ» (возрастное ограничение 0+), который состоится 6-7 сентября в г. Улан-Удэ на площади Советов.

- Покупатели смогут приобрести свежую молочную и мясную продукцию, охлажденную рыбу, мед нового урожая, овощи и фрукты, сыр и кондитерские изделия, лакомства и снадобья из дикоросов, и многое другое, - сообщили организаторы мероприятия.

На площадке фестиваля «СВОЕ» выступят Бадма-Ханда Аюшеева и творческие коллективы Улан-Удэ. На фестивале можно будет посетить различные мастер-классы, такие как валяние шерсти и сыроварение.

Те покупатели, что купят напиток с логотипом мероприятия автоматически становятся участниками розыгрыша фермерской продукции и шести баранов. Также в рамках «СВОЕ» пройдет конкурс «Бренды Бурятии».

Возрастное ограничение 0+



Фото: Номер один

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