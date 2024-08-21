16-этажный жилищный комплекс бизнес-класса построят в Улан-Удэ

В Улан-Удэ планируют построить 16-этажный жилищный комплекс бизнес-класса на 350 квартир и 98 парковочных мест. ЖК «Москва» взгромоздится он на пересечении улиц Смолина и Ербанова.

15 августа рассматривался вопрос об архитектурно-градостроительном облике ЖК «Москва», который собирается строить на этом участке БурГражданСтрой.

- Название проекта обусловлено включением в облик фасада элементов сталинской архитектуры 30-50-х годов с различными декоративными элементами белого цвета, а также большое количество эркеров, колоннаду на центральном фасаде, пилястры и сводчатые окна. Акцентной составляющей проекта жилого комплекса будет башня, выходящая прямо на пересечение улиц, - сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ.

Как рассказали в мэрии города, на Совете были выслушаны мнения архитекторов и даны рекомендации застройщику по вопросам небольшого количества парковочных мест, отсутствия социальной инфраструктуры и формирования архитектурного облика фасадов нового ЖК.

На Градостроительном Совете были внесены предложения о доработке объемно-планировочных и архитектурно-художественного решений ЖК «Москва».

Фото: мэрия города