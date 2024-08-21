Общество 21.08.2024 в 17:03

В Улан-Удэ более 153 тысяч пассажиров воспользовались пересадочным тарифом

Пересадочный тариф действует на автобусах и трамваях с 2022 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ более 153 тысяч пассажиров воспользовались пересадочным тарифом

В Улан-Удэ за полгода более 153 тысяч пассажиров воспользовались пересадочным тарифом. А за весь прошлый год такую услугу на общественном транспорте Улан-Удэ использовали 150 тысяч человек, сообщили в администрации города.

Напомним, пересадочный тариф действует на автобусах и трамваях с 2022 года.

Сегодня автобусы МУП «Городские маршруты» работают на 42 маршрутах.

Из них 12 маршрутов (№№ 1, 3к, 4а, 10, 19а, 25, 26, 27к, 33а, 46а, 92, 95а) включены в систему пересадочного тарифа, который предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта, автобусе и трамвае, по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55.

Также в Улан-Удэ действует такая меры социальной поддержки горожан, как льготные проездные билеты. С 1 марта 2023 года льготный проезд по проездным билетам с 50%-й скидкой предоставляется пенсионерам, получающим пенсию по старости, инвалидам всех групп, детям-инвалидам, ветеранам боевых действий и студентам очной формы обучения.

С графиками работы муниципальных транспорта, местами реализации проездных билетов, действии пересадочного тарифа можно ознакомиться на сайте МУП «Городские маршруты» autobus03.ru и МУП «Управление трамвая» tram03.ru.

 

Фото: Номер один

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транспорт Улан-Удэ администрация улан-удэ

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