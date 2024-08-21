Дорогу по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ ремонтируют по ночам

Дорогу по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ ремонтируют каждую ночь. Этой ночью подрядчик штукатурил и шлифовал основание подпорной стенки, которая находится в центре дороги. После завершения работ здесь установят металлические ограждения.

- Подпорная стенка выполняет функцию разделительной полосы, которая отделяет потоки транспорта, движущегося от площади Комсомольской в сторону Элеватора и в обратном направлении. Благодаря ей обеспечивается безопасное движение транспортных средств. К тому же она выступает как препятствие для нерадивых пешеходов, которые хотят перейти дорогу вне обустроенных переходов, - пояснил Евгений Соболев, начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ.









Также продолжаются работы по устройству дополнительной полосы в направлении площади Комсомольской. Сейчас ведется устройство основания под расширение дороги.

- Расширение позволит разгрузить участок на четной стороне дороги, от магазина «Абсолют» до поворота на ул. Чертенкова, где часто образуется затор, - сообщили в Комитете по строительству администрации г. Улан-Удэ.

Масштабный ремонт автодороги протяженностью 1,17 км по пр. 50-летия Октября проходит в два этапа в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Первый этап реализован в 2023 году, второй – будет в 2024 году.

В рамках первого этапа на четной стороне дороги перенесены два пешеходных перехода, обустроена третья полоса для общественного транспорта. Также были заменены бордюрные камни, выполнено устройство асфальтового покрытия, заменены на делиниаторы временные блоки на пл. Комсомольской, обустроены тротуары и другое.

В этом году также обновляют четную сторону дороги от ул. Цивилёва до ул. Комсомольская. Подрядчики отремонтируют переезды с трамвайными путями, тротуары, сделают полноценную трамвайную остановку на Элеваторе, установят новые автопавильоны и обустроят дополнительную полосу от магазина «Абсолют» до поворота на ул. Чертенкова.

Все работы на объекте будут завершены в октябре этого года.





Фото: администрация города Улан-Удэ