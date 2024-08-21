Общество 21.08.2024 в 17:59
Жителей Улан-Удэ зовут на праздничный концерт в честь Дня Государственного флага
Концерт состоится 22 августа в филиале госфонда «Защитники Отечества» в Бурятии
22 августа в 17.00 ч. в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии, состоится праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации (возрастное ограничение 0+).
В праздничном концерте примут участие ветераны специальной военной операции и члены семей защитников Отечества, а также артисты центра культуры и досуга г. Улан-Удэ.
Для детей и молодежи будет организован мастер-класс по изготовлению символики флага России и Бурятии и будут работать интерактивные площадки от Бурятского государственного университета им.Д.Банзарова.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева 61 А. Телефон для справок + 7 (3012) 37-99-95.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 0+
Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии